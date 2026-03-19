Noche de arte en Mendoza: todas las fotos de los que estuvieron en una muestra diferente

La apertura en ArteH reunió a artistas, referentes culturales y público en una noche marcada por el arte contemporáneo.

El martes quedó inagurada una nueva muestra en el Espacio Hipercerámico ArteH. Mirá la galería de fotos al final de la nota.

El arte volvió a ocupar un lugar central en la agenda cultural mendocina con la inauguración de “Campo Abierto”, la nueva muestra de los artistas Nani Cabrera y dAN, con curaduría de Daniel Rueda, en el Espacio Hipercerámico ArteH.

La cita fue el martes 17 de marzo, en el predio ubicado en Acceso Norte y Manuel A. Sáez, en Las Heras, y logró convocar a una amplia diversidad de asistentes: desde referentes del circuito artístico local hasta público general que se acercó atraído por una propuesta que ya genera repercusión.

muestra de arte en hipercerámico La exposición se presenta como una experiencia distinta dentro del arte contemporáneo. No se trata de una muestra tradicional, sino de un recorrido donde cada obra conserva su independencia conceptual, evitando un diálogo directo entre piezas. Sin embargo, es precisamente en esos cruces inesperados donde emergen nuevas lecturas.

muestra de arteh (2) Así lo explicó el curador Daniel Rueda, quien sintetizó el espíritu de la propuesta con una frase contundente: “No es un diálogo. Cada obra avanza por su cuenta. Pero a veces, en ese cruce inesperado, aparecen las preguntas esenciales”.

La muestra invita a los espectadores a recorrer el espacio sin una narrativa cerrada, permitiendo que cada visitante construya su propia interpretación. Las obras de Nani Cabrera y dAN despliegan distintos lenguajes visuales y matéricos, generando una experiencia que interpela tanto desde lo estético como desde lo conceptual.