El portal del 21 de marzo: la creencia que crece con la llegada del otoño

Cada 21 de marzo , mientras el calendario marca el inicio del otoño en el hemisferio sur, también comienza a circular una creencia que mezcla espiritualidad, simbolismo y energía: la apertura de un supuesto “portal energético”.

Aunque no tiene sustento científico, esta idea ha ganado fuerza en los últimos años, especialmente en redes sociales y en espacios vinculados al bienestar, la astrología y las prácticas espirituales. Para muchos, este momento del año representa una oportunidad para cerrar ciclos, soltar lo viejo y dar paso a una nueva etapa.

Desde el punto de vista astronómico, el 21 de marzo coincide con el equinoccio de otoño, un fenómeno en el que el día y la noche tienen prácticamente la misma duración.

Este equilibrio natural ha sido interpretado históricamente como un símbolo de armonía entre fuerzas opuestas: luz y oscuridad, actividad y descanso, inicio y cierre.

En distintas culturas antiguas, los equinoccios eran momentos de celebración, transición y conexión con la naturaleza. Hoy, esa carga simbólica sigue vigente en muchas prácticas contemporáneas.

La idea del “portal energético”

Dentro de ciertas corrientes espirituales, se sostiene que durante estos cambios de estación se produce una apertura energética que facilita procesos internos.

Quienes adhieren a estas creencias aseguran que el 21 de marzo es un momento propicio para:

soltar hábitos o vínculos que ya no suman

iniciar nuevos proyectos

realizar rituales de limpieza o renovación

conectar con el propio mundo emocional

En ese marco, el concepto de “portal” no se refiere a algo físico, sino a una ventana simbólica de transformación personal.

Redes sociales y nuevas espiritualidades

El crecimiento de estas creencias está fuertemente vinculado a su difusión en redes sociales. Plataformas como Instagram y TikTok han amplificado este tipo de contenidos, donde se combinan astrología, rituales y consejos para “aprovechar la energía” de determinadas fechas.

En ese contexto, el inicio del otoño se presenta como un momento clave para hacer pausas, reflexionar y replantear objetivos personales.

Sin embargo, especialistas en salud mental advierten que es importante no caer en la idea de que existe un momento “perfecto” o externo que determine los cambios en la vida de una persona.

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Entre la creencia y la realidad

Desde la ciencia, no existe evidencia que respalde la existencia de portales energéticos ni de cambios en el entorno que influyan directamente en la vida de las personas durante esta fecha.

No obstante, sí se reconoce que los cambios de estación pueden impactar en el estado de ánimo, los ritmos biológicos y la percepción del entorno.

El otoño, en particular, suele asociarse con una etapa de introspección, donde la disminución de la luz solar y la caída de las hojas generan una sensación de cierre de ciclo.

El valor simbólico de las fechas

Más allá de su veracidad, este tipo de creencias pone en evidencia la necesidad humana de encontrar sentido en los momentos de transición.

El inicio de una nueva estación puede funcionar como un punto de partida simbólico para ordenar ideas, replantear objetivos o simplemente detenerse a reflexionar.

En ese sentido, el “portal del 21 de marzo” puede entenderse no como un fenómeno real, sino como una forma de nombrar un proceso interno.

Un ritual que se resignifica

Para algunos, encender una vela, escribir deseos o simplemente tomarse un momento de silencio en esta fecha es una manera de conectar con el presente. Para otros, no es más que una tendencia pasajera impulsada por las redes.

Lo cierto es que, entre creencias, rituales y simbolismos, el 21 de marzo vuelve a instalar una pregunta que atraviesa épocas y culturas: ¿necesitamos realmente un portal para empezar de nuevo?