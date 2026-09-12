Susan Boyle sorprende con nueva imagen luego de pasar años fuera de los flashes

Susan Boyle, la intérprete escocesa conocida en todo el mundo desde su paso por Britain's Got Talent en 2009, se mostró otra vez en Instagram a los 65 años con una imagen muy distinta a la que solía exhibir.

Las imágenes la muestran con una media melena rubia, lentes oscuros y un vistoso abrigo de piel. En algunas de las fotos incluso se la ve dentro de un estudio, lo que avivó las conjeturas acerca de un eventual retorno a la música. Durante los últimos años, la artista mantuvo una vida bastante más discreta en Escocia, apartada de las cámaras y de la exposición mediática que marcó buena parte de su trayectoria.

De acuerdo con lo que se dio a conocer, permaneció cerca de seis años recluida en la modesta vivienda donde se crió, mientras cursaba un tiempo de recuperación y reflexión personal. Cuatro años atrás, además, padeció un derrame cerebral que, según los informes mencionados, alteró su capacidad para hablar y cantar con normalidad. Desde ese momento, su aparición pública fue casi inexistente.

Una fuente consultada por The Sun señaló que la popularidad repentina que consiguió no siempre le resultó sencilla de sobrellevar. "La fama nunca ha sido fácil para Susan y sentía que necesitaba alejarse del foco mediático después de un ascenso tan meteórico". Quienes la trataron antes de su salto a la fama recuerdan que Boyle tenía una existencia simple y una personalidad muy tímida, muy distinta de la exposición que vivió luego de transformarse en una estrella internacional.

El proceso de recuperación fue otro de los factores que la llevaron a mantenerse apartada de los escenarios. Tras el derrame cerebral, Susan Boyle se dio un tiempo para evaluar su situación y determinar qué deseaba hacer con su carrera. Las nuevas fotografías difundidas en Instagram parecen indicar que ese regreso podría estar cada vez más próximo, aunque por ahora no hay confirmación oficial de nuevos conciertos ni lanzamientos musicales.