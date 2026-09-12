Lucía Celasco, la nieta de Susana Giménez, deslumbró con un llamativo look de noche: mirá las fotos

La nieta de Susana Giménez, Lucía Celasco, estuvo presente en el evento de Lovely Denim con un look que la hizo destacar entre los invitados. ¡Mirá!

Lucía Celasco fue una de las figuras que se destacó en la Noche Ibiza, el evento que organizó Lovely Denim, la marca que conduce su tía Mariana Toledano. La cita tuvo lugar en Costa Brava y convocó a celebridades e influencers, que disfrutaron de una propuesta con toda la onda de una noche de verano.

El conjunto que eligió la modelo se armó sobre una base de denim, con un estilismo que recurrió al doble jean y sumó un toque de brillo en la parte superior. La campera corta que llevó estaba ceñida a la cintura y tenía detalles metálicos que fijaron el tono de la propuesta mientras que, por debajo, lució un top de lentejuelas plateadas y breteles finos. Además, Lucía optó por un short de tiro medio, con ruedo deshilachado para cerrar su atuendo.

La Noche Ibiza de Lovely Denim se pensó como una experiencia que trasladara a los invitados a un verano entre amigas. La marca recreó un ambiente festivo con música, performance y moda, con una propuesta que buscó integrar su identidad con la forma de vivir la noche.