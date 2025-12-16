Sunset y Sociales en una bodega que abrió la temporada en la Costa Argentina

Más de 700 personas inauguraron la temporada de verano 25/26 en la bodega Trapiche Costa & Pampa, en Chapadmalal, con la primera edición de su Sunset entre viñedos, una experiencia que combinó degustaciones de vinos de influencia oceánica, gastronomía de primer nivel, DJs en vivo y la curaduría musical de The County Music.

El encuentro, realizado el sábado 6 de diciembre entre las 17 y las 23 h, marcó un hito para el enoturismo de la costa atlántica y consolidó a la bodega como un nuevo polo de lifestyle, placer y vinos de alta gama en la provincia de Buenos Aires.

Ubicada a solo 6 kilómetros del Océano Atlántico, Trapiche Costa & Pampa ofreció un formato de experiencia “todo atardecer” que convocó a turistas, público local y amantes del vino interesados en vivir un sunset distinto, rodeado de viñedos y con una propuesta integral de entretenimiento. La organización contó con el know-how de MUTE, referente en experiencias de entretenimiento y sunsets de verano en la costa argentina , que aportó su expertise para diseño de espacios, ambientación, line up musical y servicios.

“Es un homenaje a los extraordinarios atardeceres que ofrece la Costa Atlántica, y hacerlo en un ambiente rodeado de viñedos y buena música es una de las mejores maneras que se pueden disfrutar de la frescura de los vinos que proponemos desde Trapiche Costa & Pampa”, señaló el enólogo Ezequiel Ortego, referente en Argentina por la calidad de los vinos oceánicos desarrollados en Chapadmalal.

La propuesta buscó trasladar al visitante al corazón del terroir atlántico de la bodega, donde la brisa marina, las suaves lomadas y el clima costero se expresan en vinos de gran frescura y acidez equilibrada.

IMG-20251210-WA0020 La frescura de sus vinos acompañaron la tarde.

Degustaciones guíadas

El Sunset ofreció una degustación inicial guiada de etiquetas de la casa y una barra de cocktails elaborados con spirits, que se complementó con una selección de food trucks con opciones para diferentes gustos y hábitos de consumo. El diseño de la experiencia puso el foco en la circulación libre por el viñedo, el disfrute del paisaje durante el atardecer y la integración de música, gastronomía y vino en un entorno al aire libre pensado para el encuentro social, el disfrute de la buena música y la fotografía.

Desde el punto de vista de posicionamiento, el objetivo de la iniciativa es acercar la bodega a un público más joven, darle un perfil más “cool” y comenzar a instalar la marca en la mente de los consumidores en línea con la expansión del formato sunset en polos de entretenimiento costeros.

IMG-20251210-WA0018 Vinos y charlas cerca del mar.

La bodega forma parte de la ruta del vino de la provincia de Buenos Aires y se distingue por ser uno de los proyectos pioneros en viticultura oceánica del país, capitalizando un terroir singular: suelos, clima y brisas del Atlántico Sur que moldean un carácter fresco, tenso y vibrante en sus vinos. Esta ubicación excepcional a orillas del océano da marco al concepto de sunset en el viñedo, que integra paisaje, música, vino y gastronomía en un mismo relato de marca, asociado a placer, elegancia relajada y disfrute responsable.

IMG-20251210-WA0021 Muchas opciones para pasar la tarde entre amigos.

Vinos especiales

En términos enológicos, la propuesta de Costa & Pampa está compuesta por una colección de cepas blancas y tintas de terroir atlántico que reflejan la identidad costera de Chapadmalal. Entre sus vinos se destacan el Pinot Noir, elegante y fresco; el Chardonnay, equilibrado y mineral; el Sauvignon Blanc, vibrante; y los Gewürztraminer y Riesling, expresivos y aromáticos. A ellos se suma el Albariño, una rareza costera que ha conseguido reconocimiento internacional por su perfil marítimo y su versatilidad gastronómica, junto con los espumosos Trapiche Costa & Pampa Extra Brut y Rosé, pensados para celebraciones y brindis asociados a la temporada de verano.

En este contexto, la primera edición del Sunset en Trapiche Costa & Pampa se presenta como una plataforma estratégica para fortalecer el vínculo entre la marca, el turismo y los nuevos consumidores de vino. El evento, de cupo limitado y con acreditación previa, nació con la vocación de convertirse en un clásico de temporada en Chapadmalal y de integrarse al calendario de sunsets de la costa atlántica.