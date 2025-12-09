Corona Sunset en Mendoza: la crónica de una vivencia impactante

En la temporada de Corona Sunsets Session, después de ediciones inolvidables en distintos puntos del país, la marca aterrizó en Mendoza para celebrar una nueva experiencia sensorial en plena naturaleza en su Tour por sus 100 años.

Con capacidad para 1.800 personas, esta edición se cristalizó como un show íntimo en un entorno natural incomparable . Entre las montañas y bajo el atardecer mendocino, la música se complementó con el paisaje en una experiencia que invitó a desconectar de la rutina y reconectar con lo esencial.

Este momento de despedir el día, disfrutar de los maravillosos colores del cielo y abrazarse a un entorno natural especial se ha convertido ya en una firma de esta marca de cerveza, y de esta manera, Corona Sunset es esperado en cada una de las localidades en donde decide desembarcar.

La belleza montañosa de Mendoza: escenario de un nuevo Corona Sunset. Foto: Marcos García - MDZ.

Luego de pasar por Calafate, la Ciudad de Buenos Aires y Corrientes, Corona Sunset eligió Mendoza y su precordillera para generar sensaciones que no pueden transmitirse: deben ser vividas.

En Mendoza, el line up reunió a grandes nombres de la escena internacional y local:

WhomadeWho (Hybrid DJ Set)

NIM

PALOMMA

CORONA SUNSET PUESTO DEL INDIO (63) Terranova y un momento de su presentación. Foto: Marcos García - MDZ.

La producción estuvo a cargo de FLAMA, empresa reconocida por crear atmósferas inmersivas y visuales impactantes que acompañan cada evento. Además, la propuesta gastronómica estuvo en manos de Isidris, reconocido restaurante de Puesto del Indio, que llevó a los asistentes una selección de sabores locales para acompañar esta experiencia.

Con su filosofía de celebrar la vida al aire libre, la música y los atardeceres, Corona Sunsets en Mendoza, transformó al 22 de noviembre pasado en una fecha única donde se presentó como una cita imperdible donde el paisaje, la música y la naturaleza se fusionaron en una misma sintonía.

CORONA SUNSET PUESTO DEL INDIO (31) Mendoza vibró de la mano de Corona Sunset. Foto: Marcos García - MDZ.

Acerca de Corona Argentina

Corona es reconocida mundialmente por su calidad, sabor y su producción realizada con ingredientes 100% naturales. Presente en más de 180 países y mundialmente conocida por su ritual de la lima, es la cerveza mexicana más vendida del mundo desde 1925. Más información en www.cervezacorona.com.ar.

Te mostramos una selección de fotos de lo que fue Corona Sunset Mendoza 2025:

