Corona Sunset en Mendoza: la crónica de una vivencia impactante
En el marco del tour de los 100 años de la reconocida marca de cerveza, Corona Sunset fue un evento exclusivo que incluyó la participación del grupo WhoMadeWho, Terranova, NIM y Palomma. En la nota, los detalles.
En la temporada de Corona Sunsets Session, después de ediciones inolvidables en distintos puntos del país, la marca aterrizó en Mendoza para celebrar una nueva experiencia sensorial en plena naturaleza en su Tour por sus 100 años.
Con capacidad para 1.800 personas, esta edición se cristalizó como un show íntimo en un entorno natural incomparable. Entre las montañas y bajo el atardecer mendocino, la música se complementó con el paisaje en una experiencia que invitó a desconectar de la rutina y reconectar con lo esencial.
Te Podría Interesar
Este momento de despedir el día, disfrutar de los maravillosos colores del cielo y abrazarse a un entorno natural especial se ha convertido ya en una firma de esta marca de cerveza, y de esta manera, Corona Sunset es esperado en cada una de las localidades en donde decide desembarcar.
Luego de pasar por Calafate, la Ciudad de Buenos Aires y Corrientes, Corona Sunset eligió Mendoza y su precordillera para generar sensaciones que no pueden transmitirse: deben ser vividas.
Corona Sunset: sinónimo de grandes artistas
En Mendoza, el line up reunió a grandes nombres de la escena internacional y local:
- WhomadeWho (Hybrid DJ Set)
- NIM
- PALOMMA
La producción estuvo a cargo de FLAMA, empresa reconocida por crear atmósferas inmersivas y visuales impactantes que acompañan cada evento. Además, la propuesta gastronómica estuvo en manos de Isidris, reconocido restaurante de Puesto del Indio, que llevó a los asistentes una selección de sabores locales para acompañar esta experiencia.
Con su filosofía de celebrar la vida al aire libre, la música y los atardeceres, Corona Sunsets en Mendoza, transformó al 22 de noviembre pasado en una fecha única donde se presentó como una cita imperdible donde el paisaje, la música y la naturaleza se fusionaron en una misma sintonía.
Acerca de Corona Argentina
Corona es reconocida mundialmente por su calidad, sabor y su producción realizada con ingredientes 100% naturales. Presente en más de 180 países y mundialmente conocida por su ritual de la lima, es la cerveza mexicana más vendida del mundo desde 1925. Más información en www.cervezacorona.com.ar.