¿Se puede llevar espumantes en el avión o las botellas explotan?

Muchos viajeros temen que la presión de la cabina convierta sus botellas de Espumantes en una "bomba de tiempo". Qué dice la física y cómo empacar.

A la hora de volver de un viaje o de llevar un regalo especial, surge la duda recurrente: ¿Es seguro despachar una botella de espumante en el equipaje facturado? El temor principal es que, debido a la altura y los cambios de presión, el corcho salga disparado o el vidrio estalle.

La respuesta corta es: Sí, podés llevarla, y no, no va a explotar. Aquí te explicamos por qué y cómo hacerlo de forma profesional.

La física detrás del corcho El miedo a la explosión se basa en un malentendido sobre la presión atmosférica. Los aviones comerciales presurizan sus bodegas de carga (donde viajan las valijas) a un nivel similar al que encontrarías en una montaña a 2.000 metros de altura.

equipaje, valija, maleta, viajar, viaje A despachar espumantes con tranquilidad. Shutterstock Si bien la presión exterior disminuye, una botella de espumante está diseñada para soportar una presión interna de entre 5 y 6 atmósferas. La diferencia de presión que se genera durante el vuelo es mínima comparada con la resistencia estructural de la botella y el bozal de alambre que sujeta el corcho. Físicamente, es casi imposible que el cambio de presión ambiente haga que la botella estalle.

El verdadero enemigo: Los golpes y la temperatura Si una botella llega rota a destino, rara vez es por la presión. Los verdaderos riesgos son: