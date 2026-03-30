¿Se puede llevar espumantes en el avión o las botellas explotan?
Muchos viajeros temen que la presión de la cabina convierta sus botellas de Espumantes en una "bomba de tiempo". Qué dice la física y cómo empacar.
A la hora de volver de un viaje o de llevar un regalo especial, surge la duda recurrente: ¿Es seguro despachar una botella de espumante en el equipaje facturado? El temor principal es que, debido a la altura y los cambios de presión, el corcho salga disparado o el vidrio estalle.
La respuesta corta es: Sí, podés llevarla, y no, no va a explotar. Aquí te explicamos por qué y cómo hacerlo de forma profesional.
La física detrás del corcho
El miedo a la explosión se basa en un malentendido sobre la presión atmosférica. Los aviones comerciales presurizan sus bodegas de carga (donde viajan las valijas) a un nivel similar al que encontrarías en una montaña a 2.000 metros de altura.
Si bien la presión exterior disminuye, una botella de espumante está diseñada para soportar una presión interna de entre 5 y 6 atmósferas. La diferencia de presión que se genera durante el vuelo es mínima comparada con la resistencia estructural de la botella y el bozal de alambre que sujeta el corcho. Físicamente, es casi imposible que el cambio de presión ambiente haga que la botella estalle.
El verdadero enemigo: Los golpes y la temperatura
Si una botella llega rota a destino, rara vez es por la presión. Los verdaderos riesgos son:
Impactos físicos: El manejo brusco de las maletas por parte del personal de tierra o el movimiento dentro de la bodega.
Temperatura extrema: Aunque las bodegas suelen estar climatizadas, si el avión pasa mucho tiempo en pista en climas de calor extremo, el líquido puede expandirse, aunque es raro que llegue al punto de rotura.
Guía para empacar como un experto un espumante
Para asegurar que tu botella llegue perfecta a la mesa, seguí estos pasos:
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El método "Sándwich": Nunca coloques la botella contra las paredes de la valija. Debe ir en el centro exacto, rodeada de ropa mullida (suéteres o toallas) tanto arriba como abajo y a los costados.
Aislamiento de seguridad: Envolvé la botella en una bolsa de plástico hermética (tipo Ziploc) o de plástico con burbujas. Si por un accidente físico se rompe, el líquido quedará contenido y no arruinará toda tu ropa.
Botellas de diseño especial: Recordá que las botellas de espumante son más pesadas y gruesas que las de vino tranquilo justamente para resistir la presión. Son, de hecho, los envases más seguros para transportar.
¿Cuántas botellas puedo llevar?
Esto no depende de la física, sino de la aduana. En vuelos internacionales, la franquicia libre de impuestos suele permitir hasta 5 litros de alcohol (unas 6 botellas de 750ml), siempre que seas mayor de edad y para uso personal. Siempre es recomendable chequear las normativas específicas del país de destino.
Una vez que llegues a casa, dejá que la botella descanse al menos 24 o 48 horas antes de abrirla. El "mareo del viaje" afecta temporalmente la percepción aromática del vino, y un poco de reposo le devolverá su equilibrio.