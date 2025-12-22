San Martín ya tiene nueva reina de la vendimia y su nombre es Lucía

La Vendimia departamental de General San Martín , bajo el nombre “Vendimia en Sueño Bonarda”, se celebró frente al Paseo de la Patria, sobre Alem 50, el domingo 21 de diciembre a las 21 horas. Como marca la tradición, la noche contó con la esperada elección de la nueva soberana vendimial.

Allí se consagró como nueva Reina Departamental Lucía Valentina Rosalez. La joven, de 19 años, portó la corona de Ingeniero Giagnoni, y con los 34 votos que obtuvo, será la esperanza del departamento más grande del Este mendocino en el escenario del Frank Romero Day para competir por el cetro nacional. La nueva Virreina, con 29 votos, fue la joven que representó al distrito de Buen Orden: Julieta Emilce Guiñazú.

¿La perlita de la noche? La presencia de Luis Petri . El flamante legislador nacional y ex ministro fue el más buscado por los periodistas; y entre otras cosas, comentó que el presidente Milei quiere venir a los actos centrales de la Vendimia 2026.

La elección y coronación de la nueva soberana de San Martín se realizó al cierre del espectáculo vendimial que, con más de 200 artistas sobre el escenario, siguió la historia de Juana, la protagonista, mientras asume el liderazgo de la bodega familiar.

El intendente Raúl Rufeil encabezó a las autoridades y estuvo acompañado por sus funcionarios y concejales; en representación del gobernador Alfredo Cornejo, participaron de la fiesta el ministro de Educación, Tadeo García Zalazar, el diputado nacional Luis Petri y el intendente de Junín, Mario Abed.

¡Hubo empate!

Se produjo una particularidad: se produjo un empate entre las representantes de Alto Salvador y Nueva California en el tercer lugar. que es el que define a la reina del Bonarda. Luego de que las mismas candidatas votaran entre esas dos jóvenes; finalmente la corona del Bonarda fue para la representante de Nueva California, Oriana Antonella Vera Bueno; y la joven que representó a Alto Salvador será la soberana del Turismo de San Martín.

WhatsApp Image 2025-12-22 at 1.47.53 AM (1)

Cabe destacar que hubo exposición de los talleres culturales de la Comuna y además, en las inmediaciones del municipio se montaron kioscos de comida y puestos de artesanos, lo que permitió al público disfrutar de una noche especial.

La fiesta dio inicio con el origen mismo de General San Martín, fundado el 20 de diciembre de 1816, un dato que atravesó la narrativa como un gesto de orgullo compartido. No es un detalle menor recordar que se trató del único pueblo delineado y tutelado por el General Don José de San Martín, el Gran Capitán de los Andes, quien eligió estas tierras cercanas a la ciudad de Mendoza para vivir como chacarero y hombre de campo. Aquellos terrenos conocidos como “Los Barriales”, bajos y anegados, habían sido el escenario de su vida cotidiana entre febrero y noviembre de 1823, cuando proyectó su chacra y su querida vivienda, a la que llamaba con ternura su “Tebaida”. Esa memoria fundacional fue la que impregnó toda la celebración.

WhatsApp Image 2025-12-22 at 1.47.53 AM

La palabra de la flamante reina

“Muchas gracias a todos, estoy muy feliz y será para mí un honor poder representarlos”, dijo la nueva soberana, en su primer mensaje, luego de que recibiera los atributos de la reina saliente, Jennifer Gómez, quien se mostró muy emocionada, luego del año de reinado en San Martín.

De qué se trató la vendimia de San Martín

“Vendimia en Sueño Bonarda” propuso un relato fantástico y mágico inspirado en pasajes reales del pasado, pero reinterpretados desde una sensibilidad contemporánea. El guion acompañó el crecimiento de una protagonista que, a lo largo del tiempo, se transformó en mujer y asumió el liderazgo de la bodega familiar, en un camino atravesado por la herencia, el trabajo y la uva como símbolo de continuidad. La historia honró a quienes ya no estan, pero siguen presentes desde la memoria, acompañando ese recorrido de esfuerzo silencioso que define a la cultura vitivinícola del departamento. Todo se desarrolló con una dinámica musical de gran valor estético, donde convivieron distintos estilos y raíces folclóricas.

La dirección general y puesta en escena, a cargo de Alberto Giménez, condujo el espectáculo con un pulso narrativo claro, mientras que el guión y la dirección de actores, desarrollados por Pancho Carrasco, sostuvieron el tono poético y simbólico del relato.

WhatsApp Image 2025-12-22 at 1.47.53 AM (2)

Las coreografías contemporáneas de Gaspar Tello se unieron con el folclore en sus múltiples versiones, trabajadas por Claudia Sosa y Benjamín Tello, mientras que los más chicos tuvieron su espacio a través del folclore infantil a cargo de Belén Jofré. Los cuerpos adultos fueron guiados por Solange Suárez y Martín Villarroel, mientras que los ballets caporales por Aires de mi Tierra. También participaron el Ballet con Aroma a Jarilla, dirigido por Judith Lacón; el Ballet Danzar del Alma, bajo la dirección de Fernando Santander; los ballets Cusi Huaina e Identidad, a cargo de Daniel Alaniz; y el Taller de Tango Municipal, dirigido por Eduardo Téves.

WhatsApp Image 2025-12-22 at 1.47.53 AM (3)

El diseño de pantallas e imágenes, realizado por Julián Robles, acompañó el relato con recursos visuales que amplificaron el clima onírico de la fiesta, mientras que la utilería, a cargo de Susana Videla y Alejandra Montechiani, agregó esos detalles que enriquecieron cada cuadro escénico. La participación especial de la actriz Silvia del Castillo fue aquello que reforzó el tono emotivo de la historia y funcionó como hilo conductor en momentos del relato que tanto cautivó al público.