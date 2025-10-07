Rituales de abundancia para los martes: cómo aprovechar la energía del día

En muchas corrientes espirituales y energéticas, los días de la semana están vinculados con planetas y vibraciones específicas. El martes está regido por Marte , símbolo de la voluntad, la pasión y la conquista.

Por eso, se lo considera un día clave para poner en marcha proyectos, atraer dinero, fortalecer la confianza personal y cortar bloqueos energéticos. Es la jornada ideal para pasar de la intención a la acción.

Un clásico que nunca falla. Solo necesitás un billete (de cualquier valor), un papel verde o dorado, y una vela del mismo color.

Baño energético con laurel y canela

El laurel y la canela son hierbas asociadas con la buena fortuna y el magnetismo personal. Este baño te ayuda a limpiar energías estancadas y atraer éxito y dinero.

Preparación:

Herví tres hojas de laurel y una rama de canela en un litro de agua.

Dejá entibiar y colala.

Después de bañarte, verté el preparado desde los hombros hacia abajo, visualizando cómo te rodea una luz dorada.

Se recomienda hacerlo los martes por la mañana o antes de comenzar una nueva semana laboral.

Encendido de la vela roja para activar la acción

El color rojo representa la energía de Marte. Encender una vela roja los martes simboliza fuerza, determinación y apertura a la abundancia activa: aquella que llega cuando uno se mueve y toma decisiones.

Podés acompañar este momento con afirmaciones como:

“Tengo el coraje y la claridad para crear prosperidad.”

“Mis acciones generan oportunidades y crecimiento.”

adornos-de-corona-de-adviento-bodegon

Ritual de agradecimiento y expansión

La gratitud es una de las formas más simples y poderosas de atraer abundancia. Tomate unos minutos cada martes para escribir tres cosas por las que estés agradecido, y tres cosas que querés manifestar en el plano material.

Guardá esos papeles en un frasco o caja que uses solo para tus intenciones. Cada mes, abrilo y releé todo lo que lograste: ese registro se convierte en tu propio mapa de crecimiento.