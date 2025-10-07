Rituales de abundancia para los martes: cómo aprovechar la energía del día
El martes es un día de acción, impulso y energía expansiva. Asociado con Marte, el planeta de la fuerza y la decisión, se considera ideal para activar rituales que potencien la prosperidad, el trabajo y las oportunidades.
En muchas corrientes espirituales y energéticas, los días de la semana están vinculados con planetas y vibraciones específicas. El martes está regido por Marte, símbolo de la voluntad, la pasión y la conquista.
Por eso, se lo considera un día clave para poner en marcha proyectos, atraer dinero, fortalecer la confianza personal y cortar bloqueos energéticos. Es la jornada ideal para pasar de la intención a la acción.
Te Podría Interesar
Ritual del billete de la abundancia
Un clásico que nunca falla. Solo necesitás un billete (de cualquier valor), un papel verde o dorado, y una vela del mismo color.
Cómo hacerlo:
- Escribí en el papel una frase de poder, como “La abundancia fluye en mi vida con facilidad”.
- Colocá el billete encima y apoyá la vela sobre un pequeño plato.
- Encendé la vela y, mientras observás la llama, imaginá cómo crecen tus ingresos o llega una oportunidad económica.
- Una vez consumida la vela, guardá el billete en tu billetera como amuleto de prosperidad.
Baño energético con laurel y canela
El laurel y la canela son hierbas asociadas con la buena fortuna y el magnetismo personal. Este baño te ayuda a limpiar energías estancadas y atraer éxito y dinero.
Preparación:
- Herví tres hojas de laurel y una rama de canela en un litro de agua.
- Dejá entibiar y colala.
- Después de bañarte, verté el preparado desde los hombros hacia abajo, visualizando cómo te rodea una luz dorada.
- Se recomienda hacerlo los martes por la mañana o antes de comenzar una nueva semana laboral.
Encendido de la vela roja para activar la acción
El color rojo representa la energía de Marte. Encender una vela roja los martes simboliza fuerza, determinación y apertura a la abundancia activa: aquella que llega cuando uno se mueve y toma decisiones.
Podés acompañar este momento con afirmaciones como:
- “Tengo el coraje y la claridad para crear prosperidad.”
- “Mis acciones generan oportunidades y crecimiento.”
Ritual de agradecimiento y expansión
La gratitud es una de las formas más simples y poderosas de atraer abundancia. Tomate unos minutos cada martes para escribir tres cosas por las que estés agradecido, y tres cosas que querés manifestar en el plano material.
Guardá esos papeles en un frasco o caja que uses solo para tus intenciones. Cada mes, abrilo y releé todo lo que lograste: ese registro se convierte en tu propio mapa de crecimiento.