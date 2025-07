Este pequeño ritual con arroz podría atraer la riqueza, según el Feng Shui

No hace falta ser experto en energía, ni mucho menos en rituales, para entender por qué algunas personas deciden sumar pequeños gestos en casa con la idea de llamar a la abundancia. A veces, lo simple tiene fuerza. Y en este caso, lo que se propone es algo muy fácil: poner arroz en un frasco y ubicarlo.

Esta costumbre viene del Feng Shui , una filosofía china que tiene siglos de historia. Su base es clara: ordenar el espacio en el que vivimos también ordena la energía que nos rodea. Y dentro de todas las herramientas que propone, hay una muy conocida que busca atraer riqueza y estabilidad económica usando algo tan cotidiano como el arroz . Ese alimento que no falta en casi ninguna cocina, acá se convierte en un símbolo.

Deleita a tus seres queridos con este saludable palto hecho on arroz Foto: Shutterstock Más allá de lo espiritual, este frasco de arroz puede cumplir otro rol: ayudarte a tener presente tus metas. Shutterstock

¿Por qué arroz y dónde colocarlo?

El arroz representa abundancia. En muchas culturas se lo asocia con fertilidad, con alimento, con que no falte. Según quienes practican Feng Shui, el lugar ideal para este frasco con arroz es el sector sureste de la casa. Ese punto, dicen, es el que está vinculado al dinero y al crecimiento económico. Si no sabés dónde queda el sureste, podés ayudarte con una app de brújula desde el celular. No hace falta precisión milimétrica, pero sí cierta intención.