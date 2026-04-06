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Quiénes fueron las mujeres distinguidas por la asociación de las damas del vino

El mundo del vino tiene en Mendoza a un especial grupo de mujeres, y ellas organizaron un especial evento. En la nota, los pormenores y las fotos.

No te pierdas la galería de fotos, al final de la nota.

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A.MU.V.A. (la Ascociación de Mujeres del Vino de Argentina) realizó la XII edición de Distinción a Mujeres Destacadas. El reconocimiento, realizado en el Museo Carlos Alonso-Mansión Stoppel, forma parte del calendario de A.MU.V.A. desde su fundación y es una de las actividades más apreciadas por su significación. "El hecho de que año a año una asociación integrada por mujeres rinda homenaje a mujeres que han sobresalido en diferentes disciplinas por su trabajo, vocación y trayectoria cumpliendo un rol de suma importancia para nuestra sociedad, es de destacar", consideró Fátima Villagra, Secretaria de la asociación.

En un atardecer majestuoso, en medio de historia, cultura y arte por doquier, socias e invitados quedaron asombrados por la belleza de la mansión. En esta oportunidad la conducción de la entregad e galardones estuvo a cargo de los periodistas Gisella Campos y Sergio Gras.

Por supuesto, la presidente de A.MU.V.A. Lic. Claudia Farina, dirigió unas palabras en alusión al Día de la Mujer.

Las mujeres distinguidas

  • Licenciada en Turismo y Presidente del Ente de Turismo de la Provincia de Mendoza, Gabriela Testa por su labor y trayectoria promoviendo el desarrollo turístico de la región.
  • Diseñadora en Comunicación Visual Laura Goenaga porsu destacado trabajo a través del diseño de packaging en la industria vitivinícola.
  • Licenciada en Relaciones Internacionales Victoria Dion por su experiencia en comunicación de eventos turísticos, culturales y empresariales de la provincia.
  • Ingeniera Agrónoma Valeria Antolín por su trayectoria y su innovación en Enología.
  • Licenciada en Administración de Empresas Claudia Magnaghi por su gestión comercial, marketing y desarrollo de negocios.

Luego de la distinción se sirvió un rico cóctel maridado con excelentes vinos de Bodega Piatelli Vineyards.

Los postres acapararon las miradas y tentación de las socias que disfrutaron con buenos espumosos.

Fue un día de fiesta para A.MU.V.A: "Distinguir y poner de relieve a mujeres que por su desempeño, trayectoria y personalidad cumplen un rol destacado en distintas actividades de nuestra provincia, siempre es motivo de fiesta", expresó Claudia Farina.

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Las mujeres distinguidas: Diseñadora Laura Goenaga, Lic. Victoria Dion, Lic. Claudia Magnaghi, Lic. Gabriela Testa -Presidente Ente Mendoza Turismo- e Ing. Agr. Valeria Antolín.

Las mujeres distinguidas: Diseñadora Laura Goenaga, Lic. Victoria Dion, Lic. Claudia Magnaghi, Lic. Gabriela Testa -Presidente Ente Mendoza Turismo- e Ing. Agr. Valeria Antolín.

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Nancy Lopez, Alejandra Llarena, Adriana Martínez y la Ministra de Seguridad y Justicia Dra. Mercedes Rus..

Nancy Lopez, Alejandra Llarena, Adriana Martínez y la Ministra de Seguridad y Justicia Dra. Mercedes Rus..

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Fátima Villagra, Gisella Campos y Claudia Farina, presidente de A.MU.V.A.

Fátima Villagra, Gisella Campos y Claudia Farina, presidente de A.MU.V.A.

AM171
Walter Bressia, Roberto González y Juan Reboredo.

Walter Bressia, Roberto González y Juan Reboredo.

AM042
Nancy López, Ana Gaibazzi, Lic. Cristina Mengarelli -Drectora de Promoción Turística e Inteligencia de Mercados-, Alejandra Gil Posleman, Carina Egea, Lic. Gabriela Testa -Presidente Ente Mendoza Turismo- y Fabiana Neuilly.

Nancy López, Ana Gaibazzi, Lic. Cristina Mengarelli -Drectora de Promoción Turística e Inteligencia de Mercados-, Alejandra Gil Posleman, Carina Egea, Lic. Gabriela Testa -Presidente Ente Mendoza Turismo- y Fabiana Neuilly.

AM033
Adriana Carrasco, Patricia Sánchez Valkovic, Cintia Gutiérrez, Valeria Cordova, Cristina Pandolfi y Silvana Fourcade.

Adriana Carrasco, Patricia Sánchez Valkovic, Cintia Gutiérrez, Valeria Cordova, Cristina Pandolfi y Silvana Fourcade.

AM147
Sergio Gras, Claudia Farina y Gisella Campos.

Sergio Gras, Claudia Farina y Gisella Campos.

AM154
Laura Velasco, Lourdes Oliva, Laura Goenaga y Delfina España.

Laura Velasco, Lourdes Oliva, Laura Goenaga y Delfina España.

AM158
Paula Crombas, Fátima Villagra, Claudia Farina, Romina Delgado y Carla Luna.

Paula Crombas, Fátima Villagra, Claudia Farina, Romina Delgado y Carla Luna.

AM169
Comisión Directiva A.MU.V.A.: Lorena Mulet, Valeria Cordova, Claudia Farina, Patricia Sanchez Valkovic, Silvana Fourcade, Adriana Carrasco, Fátima Villagra y Carina Egea.

Comisión Directiva A.MU.V.A.: Lorena Mulet, Valeria Cordova, Claudia Farina, Patricia Sanchez Valkovic, Silvana Fourcade, Adriana Carrasco, Fátima Villagra y Carina Egea.

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