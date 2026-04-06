Quiénes fueron las mujeres distinguidas por la asociación de las damas del vino

El mundo del vino tiene en Mendoza a un especial grupo de mujeres, y ellas organizaron un especial evento. En la nota, los pormenores y las fotos.

No te pierdas la galería de fotos, al final de la nota.

A.MU.V.A. (la Ascociación de Mujeres del Vino de Argentina) realizó la XII edición de Distinción a Mujeres Destacadas. El reconocimiento, realizado en el Museo Carlos Alonso-Mansión Stoppel, forma parte del calendario de A.MU.V.A. desde su fundación y es una de las actividades más apreciadas por su significación. "El hecho de que año a año una asociación integrada por mujeres rinda homenaje a mujeres que han sobresalido en diferentes disciplinas por su trabajo, vocación y trayectoria cumpliendo un rol de suma importancia para nuestra sociedad, es de destacar", consideró Fátima Villagra, Secretaria de la asociación.

En un atardecer majestuoso, en medio de historia, cultura y arte por doquier, socias e invitados quedaron asombrados por la belleza de la mansión. En esta oportunidad la conducción de la entregad e galardones estuvo a cargo de los periodistas Gisella Campos y Sergio Gras.

Por supuesto, la presidente de A.MU.V.A. Lic. Claudia Farina, dirigió unas palabras en alusión al Día de la Mujer.

Las mujeres distinguidas Licenciada en Turismo y Presidente del Ente de Turismo de la Provincia de Mendoza, Gabriela Testa por su labor y trayectoria promoviendo el desarrollo turístico de la región.

por su labor y trayectoria promoviendo el desarrollo turístico de la región. Diseñadora en Comunicación Visual Laura Goenaga porsu destacado trabajo a través del diseño de packaging en la industria vitivinícola.

porsu destacado trabajo a través del diseño de packaging en la industria vitivinícola. Licenciada en Relaciones Internacionales Victoria Dion por su experiencia en comunicación de eventos turísticos, culturales y empresariales de la provincia.

por su experiencia en comunicación de eventos turísticos, culturales y empresariales de la provincia. Ingeniera Agrónoma Valeria Antolín por su trayectoria y su innovación en Enología.

por su trayectoria y su innovación en Enología. Licenciada en Administración de Empresas Claudia Magnaghi por su gestión comercial, marketing y desarrollo de negocios. Luego de la distinción se sirvió un rico cóctel maridado con excelentes vinos de Bodega Piatelli Vineyards.

Los postres acapararon las miradas y tentación de las socias que disfrutaron con buenos espumosos.