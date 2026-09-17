Quién fue el icónico diseñador fallecido que vistió a las celebridades más impactantes

El legendario diseñador de vestuario Bob Mackie falleció a los 87 años. El genio creativo vistió a las más grandes celebridades de Hollywood, dejando un legado imborrable en la moda , el teatro y la televisión internacional.

Nacido al sur de California en 1939, su infancia estuvo signada por la separación de sus padres a los dos años, siendo criado por sus abuelos, quienes impulsaron su vocación artística. Sus constantes visitas al cine para observar las producciones de Betty Grable y Rita Hayworth derivaron en sus primeros dibujos al regresar a casa, definiendo tempranamente su vocación por la alta costura escénica.

Tras abandonar los estudios universitarios, inició su camino en 1961 realizando bocetos para referentes como Edith Head y Jean Louis. En 1962 trazó las líneas iniciales del ajustado vestido que confeccionó para Marilyn Monroe cuando le cantó el célebre cumpleaños al presidente John F. Kennedy.

Hacia 1966, la bailarina Mitzi Gaynor lo convocó buscando una renovación integral para sus famosas presentaciones en Las Vegas y especiales televisivos. Para el prometedor diseñador supuso una plataforma perfecta al integrar todo lo que amaban sus ojos al ver a sus divas referentes de aquellos años que pasaban por el baile, la comedia y el glamour cegador de pedrerías y lentejuelas.

Bob Mackie: adiós al legendario diseñador de vestuario que marcó el estilo de las celebridades de Hollywood.

Su ingreso a The Carol Burnett Show en 1967 marcó un hito de once años diseñando impactantes atuendos semanales para el elenco liderado por Burnett, Harvey Korman, Vicki Lawrence, Tim Conway, Lyle Waggoner e invitados especiales.

Bette Midler, Elton John, Cher, Bob Mackie y Flip Wilson, en definitiva un desfile de glamour en 1975. Foto: Instagram @bettemidler

Entre 1971 y 1974, durante The Sonny and Cher Comedy Hour, entabló su alianza más recordada con Cher. Sus creaciones mantuvieron constantes debates con los censores de la cadena CBS por el nivel de exposición corporal, logrando que la artista fuera la primera en mostrar el ombligo en televisión.

En 1974 firmaron otro momento histórico con el recordado Naked Dress desplegado en la Gala del Met, afianzando un sello caracterizado por plumas y transparencias. A la par, vistió obras teatrales como Lorelei con Carol Channing, On the Town con Bernadette Peters, Platinum con Alexis Smith, producciones junto a Liza Minnelli, el ballet Blue Suede Shoes e incluso la ópera Lulu en San Francisco.

Algunos de los diseños de Bob Mackie que lució Cher en los años 70: mirá el video

Cher usando los diseños de Bob Mackie. Video: Instagram @retrotvrewind

Diversificación comercial y momentos de gala

El año 1982 marcó la expansión hacia el prêt-à-porter y el inicio de su célebre colaboración con la muñeca Barbie, destacando en 1995 la edición Goddess of the Sun con 11.000 lentejuelas bordadas a mano, ya para ese entonces era conocido como el Sultán de las lentejuelas.

Durante la entrega de los premios Óscar de 1986 aconteció otro capítulo emblemático cuando Cher lució un conjunto negro con abdomen descubierto y gran tocado de plumas, una propuesta audaz sobre la que el propio creador admitió sus dudas conceptuales.

Elton John y Bob Mackie. Foto: Instagram @teiganish

En los noventa impulsó su colección para la firma QVC junto a líneas para el hogar, consolidando un fenómeno de consumo masivo sin necesidad de presentar colecciones de pasarela tradicional.

Reconocimientos históricos y vigencia actual

Su trayectoria cosechó 32 candidaturas a los premios Emmy, obteniendo nueve galardones por sus trabajos junto a estrellas como Diana Ross o Tina Turner. Asimismo, obtuvo tres nominaciones al Óscar por las películas Lady Sings the Blues, Funny Lady y Pennies From Heaven.

Dolly Parton vestida con uno de los grandes diseños de Bob Mackie. Foto: Instagram @teiganish

A los triunfos en los Emmy de 1999 y 2003 por especiales de Cher, se sumó su ingreso al Salón de la Fama de la Televisión en 2002. En 2019 ganó los premios Tony, Drama Desk y Outer Critics Circle por los 450 atuendos de The Cher Show, mientras que en 2023 la conductora RuPaul le rindió un homenaje como jurado en su reality show especializado en drag queens.

En sus últimos años el diseñador mantuvo intacta su vigencia vistiendo a nuevas figuras como Miley Cyrus, Sabrina Carpenter, Ariana Grande, Zendaya y Anya Taylor-Joy, inmortalizando un estilo único en la escena internacional.

Los mejores diseños de Bob Mackie en una imperdible galería: mirá las fotos

Cher usando uno de los famosos atuendos del Gurú del glitter. Foto: Instagram @bobmackie

Una famosa exposición con los grandes diseños del creador. Foto: Instagram @bobmackie

La exposición dedicada a Bob Mackie llamada DIVA en el Victoria and Albert Museum de Londres. Foto: Instagram @bobmackie

Cher Foto: Instagram @teiganish

Foto: Instagram @bobmackie

Bob Mackie y un boceto de un icónico look de Cher. Foto: Instagram @bobmackie

Ariana Grande usando una de las creaciones del genial diseñador. Foto: Instagram @bobmackie

Foto: Instagram @bobmackie

Ana Taylor - Joy Foto: Instagram @bobmackie

Foto: Instagram @bobmackie

Boceto de un diseño pensado para la gran artista Bette Midler. Foto: Instagram @bobmackie

Boceto inspirado en Bette Midler. Foto: Instagram @bobmackie

Carol Burnett y Carol Channing. Foto: Instagram @teiganish

Uno de los atrevidos diseños que lució Cher. Foto: Instagram @bobmackie

Foto: Instagram @bobmackie

Miley Cirus Foto: Instagram @bobmackie

Julie Andrews y Carol Burnett. Foto: Instagram @bobmackie

En la 63° entrega de los Premios Oscar Madonna lució un lujoso vestido strapless completamente bordado en diamantes realizado por Bob Mackie y valuado en más de U$S 25 millones. Foto: Instagram @bobmackie

Joan Rivers, famosa comediante, actriz y conductora de televisión de EE.UU. Foto: Instagram @teiganish

Oprah Winfrey junto a Dolly Parton. Foto: Instagram @teiganish

Barbra Streisand Foto: Instagram @teiganish

Foto: Instagram @teiganish

Ru Paul, la madre de las drag queens. Foto: Instagram @teiganish

Cher Foto: Instagram @teiganish

Taylor Swift Foto: Instagram @bobmackie

Diana Ross Foto: Instagram @bobmackie

Cher luciendo otro de los icónicos vestuarios de este magnífico modisto. Foto: Instagram @bobmackie

Joan Collins, la actriz protagonista de la famosa serie Dinastía. Foto: Instagram @teiganish

Carol Burnett Foto: Instagram @teiganish