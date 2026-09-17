Quién fue el icónico diseñador fallecido que vistió a las celebridades más impactantes
Tras su reciente partida a los 87 años, el gran diseñador de vestuario trascendió en la historia por deslumbrar con sus impactantes atuendos a las más destacadas celebridades.
El legendario diseñador de vestuario Bob Mackie falleció a los 87 años. El genio creativo vistió a las más grandes celebridades de Hollywood, dejando un legado imborrable en la moda, el teatro y la televisión internacional.
Los primeros pasos en la industria del cine
Nacido al sur de California en 1939, su infancia estuvo signada por la separación de sus padres a los dos años, siendo criado por sus abuelos, quienes impulsaron su vocación artística. Sus constantes visitas al cine para observar las producciones de Betty Grable y Rita Hayworth derivaron en sus primeros dibujos al regresar a casa, definiendo tempranamente su vocación por la alta costura escénica.
Tras abandonar los estudios universitarios, inició su camino en 1961 realizando bocetos para referentes como Edith Head y Jean Louis. En 1962 trazó las líneas iniciales del ajustado vestido que confeccionó para Marilyn Monroe cuando le cantó el célebre cumpleaños al presidente John F. Kennedy.
Hacia 1966, la bailarina Mitzi Gaynor lo convocó buscando una renovación integral para sus famosas presentaciones en Las Vegas y especiales televisivos. Para el prometedor diseñador supuso una plataforma perfecta al integrar todo lo que amaban sus ojos al ver a sus divas referentes de aquellos años que pasaban por el baile, la comedia y el glamour cegador de pedrerías y lentejuelas.
La consagración televisiva y la alianza con Cher
Su ingreso a The Carol Burnett Show en 1967 marcó un hito de once años diseñando impactantes atuendos semanales para el elenco liderado por Burnett, Harvey Korman, Vicki Lawrence, Tim Conway, Lyle Waggoner e invitados especiales.
Entre 1971 y 1974, durante The Sonny and Cher Comedy Hour, entabló su alianza más recordada con Cher. Sus creaciones mantuvieron constantes debates con los censores de la cadena CBS por el nivel de exposición corporal, logrando que la artista fuera la primera en mostrar el ombligo en televisión.
En 1974 firmaron otro momento histórico con el recordado Naked Dress desplegado en la Gala del Met, afianzando un sello caracterizado por plumas y transparencias. A la par, vistió obras teatrales como Lorelei con Carol Channing, On the Town con Bernadette Peters, Platinum con Alexis Smith, producciones junto a Liza Minnelli, el ballet Blue Suede Shoes e incluso la ópera Lulu en San Francisco.
Algunos de los diseños de Bob Mackie que lució Cher en los años 70: mirá el video
Diversificación comercial y momentos de gala
El año 1982 marcó la expansión hacia el prêt-à-porter y el inicio de su célebre colaboración con la muñeca Barbie, destacando en 1995 la edición Goddess of the Sun con 11.000 lentejuelas bordadas a mano, ya para ese entonces era conocido como el Sultán de las lentejuelas.
Durante la entrega de los premios Óscar de 1986 aconteció otro capítulo emblemático cuando Cher lució un conjunto negro con abdomen descubierto y gran tocado de plumas, una propuesta audaz sobre la que el propio creador admitió sus dudas conceptuales.
En los noventa impulsó su colección para la firma QVC junto a líneas para el hogar, consolidando un fenómeno de consumo masivo sin necesidad de presentar colecciones de pasarela tradicional.
Reconocimientos históricos y vigencia actual
Su trayectoria cosechó 32 candidaturas a los premios Emmy, obteniendo nueve galardones por sus trabajos junto a estrellas como Diana Ross o Tina Turner. Asimismo, obtuvo tres nominaciones al Óscar por las películas Lady Sings the Blues, Funny Lady y Pennies From Heaven.
A los triunfos en los Emmy de 1999 y 2003 por especiales de Cher, se sumó su ingreso al Salón de la Fama de la Televisión en 2002. En 2019 ganó los premios Tony, Drama Desk y Outer Critics Circle por los 450 atuendos de The Cher Show, mientras que en 2023 la conductora RuPaul le rindió un homenaje como jurado en su reality show especializado en drag queens.
En sus últimos años el diseñador mantuvo intacta su vigencia vistiendo a nuevas figuras como Miley Cyrus, Sabrina Carpenter, Ariana Grande, Zendaya y Anya Taylor-Joy, inmortalizando un estilo único en la escena internacional.