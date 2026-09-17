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Quién fue el icónico diseñador fallecido que vistió a las celebridades más impactantes

Tras su reciente partida a los 87 años, el gran diseñador de vestuario trascendió en la historia por deslumbrar con sus impactantes atuendos a las más destacadas celebridades.

Diego Quiroga

Diego Quiroga

El genio de la alta costura revolucionó la cultura pop junto a grandes figuras de la televisión, la música y el cine en producciones históricas.

El genio de la alta costura revolucionó la cultura pop junto a grandes figuras de la televisión, la música y el cine en producciones históricas.

El legendario diseñador de vestuario Bob Mackie falleció a los 87 años. El genio creativo vistió a las más grandes celebridades de Hollywood, dejando un legado imborrable en la moda, el teatro y la televisión internacional.

Los primeros pasos en la industria del cine

Nacido al sur de California en 1939, su infancia estuvo signada por la separación de sus padres a los dos años, siendo criado por sus abuelos, quienes impulsaron su vocación artística. Sus constantes visitas al cine para observar las producciones de Betty Grable y Rita Hayworth derivaron en sus primeros dibujos al regresar a casa, definiendo tempranamente su vocación por la alta costura escénica.

Tras abandonar los estudios universitarios, inició su camino en 1961 realizando bocetos para referentes como Edith Head y Jean Louis. En 1962 trazó las líneas iniciales del ajustado vestido que confeccionó para Marilyn Monroe cuando le cantó el célebre cumpleaños al presidente John F. Kennedy.

Bob Mackie: adiós al legendario diseñador de vestuario que marcó el estilo de las celebridades de Hollywood.

Bob Mackie: adiós al legendario diseñador de vestuario que marcó el estilo de las celebridades de Hollywood.

Hacia 1966, la bailarina Mitzi Gaynor lo convocó buscando una renovación integral para sus famosas presentaciones en Las Vegas y especiales televisivos. Para el prometedor diseñador supuso una plataforma perfecta al integrar todo lo que amaban sus ojos al ver a sus divas referentes de aquellos años que pasaban por el baile, la comedia y el glamour cegador de pedrerías y lentejuelas.

La consagración televisiva y la alianza con Cher

Su ingreso a The Carol Burnett Show en 1967 marcó un hito de once años diseñando impactantes atuendos semanales para el elenco liderado por Burnett, Harvey Korman, Vicki Lawrence, Tim Conway, Lyle Waggoner e invitados especiales.

Bette Midler, Elton John, Cher, Bob Mackie y Flip Wilson, en definitiva un desfile de glamour en 1975.

Bette Midler, Elton John, Cher, Bob Mackie y Flip Wilson, en definitiva un desfile de glamour en 1975.

Entre 1971 y 1974, durante The Sonny and Cher Comedy Hour, entabló su alianza más recordada con Cher. Sus creaciones mantuvieron constantes debates con los censores de la cadena CBS por el nivel de exposición corporal, logrando que la artista fuera la primera en mostrar el ombligo en televisión.

En 1974 firmaron otro momento histórico con el recordado Naked Dress desplegado en la Gala del Met, afianzando un sello caracterizado por plumas y transparencias. A la par, vistió obras teatrales como Lorelei con Carol Channing, On the Town con Bernadette Peters, Platinum con Alexis Smith, producciones junto a Liza Minnelli, el ballet Blue Suede Shoes e incluso la ópera Lulu en San Francisco.

Algunos de los diseños de Bob Mackie que lució Cher en los años 70: mirá el video

Cher usando los diseños de Bob Mackie.

Diversificación comercial y momentos de gala

El año 1982 marcó la expansión hacia el prêt-à-porter y el inicio de su célebre colaboración con la muñeca Barbie, destacando en 1995 la edición Goddess of the Sun con 11.000 lentejuelas bordadas a mano, ya para ese entonces era conocido como el Sultán de las lentejuelas.

Durante la entrega de los premios Óscar de 1986 aconteció otro capítulo emblemático cuando Cher lució un conjunto negro con abdomen descubierto y gran tocado de plumas, una propuesta audaz sobre la que el propio creador admitió sus dudas conceptuales.

Elton John y Bob Mackie.

Elton John y Bob Mackie.

En los noventa impulsó su colección para la firma QVC junto a líneas para el hogar, consolidando un fenómeno de consumo masivo sin necesidad de presentar colecciones de pasarela tradicional.

Reconocimientos históricos y vigencia actual

Su trayectoria cosechó 32 candidaturas a los premios Emmy, obteniendo nueve galardones por sus trabajos junto a estrellas como Diana Ross o Tina Turner. Asimismo, obtuvo tres nominaciones al Óscar por las películas Lady Sings the Blues, Funny Lady y Pennies From Heaven.

Dolly Parton vestida con uno de los grandes diseños de Bob Mackie.

Dolly Parton vestida con uno de los grandes diseños de Bob Mackie.

A los triunfos en los Emmy de 1999 y 2003 por especiales de Cher, se sumó su ingreso al Salón de la Fama de la Televisión en 2002. En 2019 ganó los premios Tony, Drama Desk y Outer Critics Circle por los 450 atuendos de The Cher Show, mientras que en 2023 la conductora RuPaul le rindió un homenaje como jurado en su reality show especializado en drag queens.

En sus últimos años el diseñador mantuvo intacta su vigencia vistiendo a nuevas figuras como Miley Cyrus, Sabrina Carpenter, Ariana Grande, Zendaya y Anya Taylor-Joy, inmortalizando un estilo único en la escena internacional.

Los mejores diseños de Bob Mackie en una imperdible galería: mirá las fotos

Cher usando uno de los famosos atuendos del Gurú del glitter.

Cher usando uno de los famosos atuendos del Gurú del glitter.

Una famosa exposición con los grandes diseños del creador.

Una famosa exposición con los grandes diseños del creador.

La exposición dedicada a Bob Mackie llamada DIVA en el Victoria and Albert Museum de Londres.

La exposición dedicada a Bob Mackie llamada DIVA en el Victoria and Albert Museum de Londres.

Cher

Cher

Bob Mackie y un boceto de un icónico look de Cher.

Bob Mackie y un boceto de un icónico look de Cher.

Ariana Grande usando una de las creaciones del genial diseñador.

Ariana Grande usando una de las creaciones del genial diseñador.

Ana Taylor - Joy

Ana Taylor - Joy

Boceto de un diseño pensado para la gran artista Bette Midler.

Boceto de un diseño pensado para la gran artista Bette Midler.

Boceto inspirado en Bette Midler.

Boceto inspirado en Bette Midler.

Carol Burnett y Carol Channing.

Carol Burnett y Carol Channing.

Uno de los atrevidos diseños que lució Cher.

Uno de los atrevidos diseños que lució Cher.

Miley Cirus

Miley Cirus

Julie Andrews y Carol Burnett.

Julie Andrews y Carol Burnett.

En la 63° entrega de los Premios Oscar Madonna lució un lujoso vestido strapless completamente bordado en diamantes realizado por Bob Mackie y valuado en más de U$S 25 millones.

En la 63° entrega de los Premios Oscar Madonna lució un lujoso vestido strapless completamente bordado en diamantes realizado por Bob Mackie y valuado en más de U$S 25 millones.

Joan Rivers, famosa comediante, actriz y conductora de televisión de EE.UU.

Joan Rivers, famosa comediante, actriz y conductora de televisión de EE.UU.

Oprah Winfrey junto a Dolly Parton.

Oprah Winfrey junto a Dolly Parton.

Barbra Streisand

Barbra Streisand

Ru Paul, la madre de las drag queens.

Ru Paul, la madre de las drag queens.

Cher

Cher

Taylor Swift

Taylor Swift

Diana Ross

Diana Ross

Cher luciendo otro de los icónicos vestuarios de este magnífico modisto.

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Joan Collins, la actriz protagonista de la famosa serie Dinastía.

Joan Collins, la actriz protagonista de la famosa serie Dinastía.

Carol Burnett

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Fran Drescher en La Niñera lució un deslumbrante diseño de Bob Mackie.

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