Quién es el reconocido diseñador argentino que dejó Moschino y por qué

Tras su breve pero impactante paso por Moschino, el diseñador Adrián Appiolaza se desvincula de la firma italiana. Conocé los detalles en la nota.

Adrián Appiolaza ya no es el director creativo de Moschino. La noticia se confirmó a través de un comunicado oficial de la firma italiana, que informó que el diseñador argentino y la casa de moda pusieron fin a su colaboración de común acuerdo, cerrando así una etapa que comenzó en enero de 2024 y que, aunque breve, dejó una marca profunda en la historia de la marca.

El fin de una era: Adrián Appiolaza dejó Moschino Massimo Ferretti, presidente ejecutivo de Aeffe S.p.A., el grupo propietario de Moschino, expresó su agradecimiento en el comunicado: "Quisiera agradecer a Adrián Appiolaza su importante contribución al desarrollo de Moschino durante los últimos dos años y desearle mucho éxito en sus futuros proyectos profesionales", mientras que el diseñador también se mostró agradecido por la experiencia y destacó la oportunidad de haber trabajado en una firma con una herencia creativa tan excepcional como la de la casa italiana.

La firma italiana confirmó la salida del argentino, y se especula que Loris Messina y Simone Rizzo, de Sunnei, podrían asumir la dirección creativa. La salida de Appiolaza se produce apenas semanas después de su visita a la Argentina, donde en abril regresó para participar de los Martín Fierro de la Moda y recibir un reconocimiento por su trayectoria internacional, además de ser distinguido por la Legislatura porteña como Personalidad Destacada de la Cultura.

Durante ese homenaje, el diseñador compartió unas palabras que reflejan el vínculo profundo que mantiene con sus raíces: "A la Argentina, por darme la identidad que el mundo tanto respeta. Uno puede vivir décadas afuera, pero la sensibilidad de un artista siempre pertenece a su hogar".