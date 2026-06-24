El beneficio oculto de las heladas que pocos conocen
Las heladas ayudan a controlar plagas, mejorar la floración y fortalecer muchas especies ornamentales que crecen en Mendoza.
Cuando aparecen las primeras heladas, muchos jardineros se preocupan por posibles daños. Sin embargo, el frío también tiene efectos positivos. Algunas plantas necesitan bajas temperaturas para desarrollarse mejor, mientras que las heladas ayudan a controlar plagas y enfermedades. Así, el invierno puede convertirse en un aliado inesperado para el jardín.
Las heladas eliminan plagas de forma natural
Uno de los beneficios menos conocidos del frío es que reduce poblaciones de pulgones, mosca blanca, cochinillas y otras plagas que suelen multiplicarse durante la primavera y el verano. También limita la presencia de algunos hongos y enfermedades.
Por eso, después de inviernos fríos suele observarse una menor presión de plagas en jardines y huertas domésticas.
Muchas plantas florecen mejor después del frío
Numerosas especies necesitan acumular horas de frío para desarrollar correctamente sus ciclos biológicos. Es el caso de rosales, durazneros, ciruelos, cerezos, camelias y algunos bulbos ornamentales.
Cuando reciben el frío adecuado durante el invierno, suelen ofrecer una floración más abundante y uniforme durante la primavera.
El invierno mejora la estructura del jardín
Las heladas permiten descubrir qué plantas son realmente resistentes y cuáles necesitan reemplazo o protección adicional. Además, durante esta época destacan especies que mantienen su atractivo incluso en los meses más fríos.
Lavanda, acebo, boj, nandina, eléboro, brezo y diversas gramíneas ornamentales aportan color, textura y estructura cuando gran parte del jardín pierde protagonismo.
Cómo aprovechar las heladas sin dañar las plantas
Las especies sensibles pueden protegerse con mantas anti heladas, telas permeables o mulch sobre las raíces. También conviene evitar podas fuertes antes de una ola de frío intenso.
En cambio, las plantas adaptadas al clima mendocino suelen atravesar el invierno sin inconvenientes y aprovechan las bajas temperaturas para fortalecerse.
Algunas plantas agradecen el frío
Entre las especies que mejor responden a las heladas moderadas aparecen la lavanda, el boj, el acebo, la nandina, los pensamientos, las prímulas, los ciclámenes y los eléboros. Muchas de ellas incluso ofrecen flores o follaje decorativo precisamente cuando el resto del jardín parece dormido.
Por eso, más que combatirlas permanentemente, entender cómo funcionan las heladas puede ayudar a construir un jardín más resistente, equilibrado y atractivo durante todo el año.