El beneficio oculto de las heladas que pocos conocen

Cuando aparecen las primeras heladas , muchos jardin eros se preocupan por posibles daños. Sin embargo, el frío también tiene efectos positivos. Algunas plantas necesitan bajas temperaturas para desarrollarse mejor, mientras que las heladas ayudan a controlar plagas y enfermedades. Así, el invierno puede convertirse en un aliado inesperado para el jardín .

Uno de los beneficios menos conocidos del frío es que reduce poblaciones de pulgones, mosca blanca, cochinillas y otras plagas que suelen multiplicarse durante la primavera y el verano. También limita la presencia de algunos hongos y enfermedades.

Lavandas, acebos, nandinas y eléboros se encuentran entre las especies que mejor aprovechan las bajas temperaturas.

Por eso, después de invierno s fríos suele observarse una menor presión de plagas en jardin es y huertas domésticas.

Numerosas especies necesitan acumular horas de frío para desarrollar correctamente sus ciclos biológicos. Es el caso de rosales, durazneros, ciruelos, cerezos, camelias y algunos bulbos ornamentales.

Cuando reciben el frío adecuado durante el invierno , suelen ofrecer una floración más abundante y uniforme durante la primavera.

El invierno mejora la estructura del jardín

Las heladas permiten descubrir qué plantas son realmente resistentes y cuáles necesitan reemplazo o protección adicional. Además, durante esta época destacan especies que mantienen su atractivo incluso en los meses más fríos.

Los jardines mendocinos pueden aprovechar las heladas para fortalecer especies adaptadas al clima local. Pexels

Lavanda, acebo, boj, nandina, eléboro, brezo y diversas gramíneas ornamentales aportan color, textura y estructura cuando gran parte del jardín pierde protagonismo.

Cómo aprovechar las heladas sin dañar las plantas

Las especies sensibles pueden protegerse con mantas anti heladas, telas permeables o mulch sobre las raíces. También conviene evitar podas fuertes antes de una ola de frío intenso.

En cambio, las plantas adaptadas al clima mendocino suelen atravesar el invierno sin inconvenientes y aprovechan las bajas temperaturas para fortalecerse.

Algunas plantas agradecen el frío

Entre las especies que mejor responden a las heladas moderadas aparecen la lavanda, el boj, el acebo, la nandina, los pensamientos, las prímulas, los ciclámenes y los eléboros. Muchas de ellas incluso ofrecen flores o follaje decorativo precisamente cuando el resto del jardín parece dormido.

Por eso, más que combatirlas permanentemente, entender cómo funcionan las heladas puede ayudar a construir un jardín más resistente, equilibrado y atractivo durante todo el año.