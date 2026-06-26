Qué propone "Sólo estelas en la mar", la nueva muestra que llega al Museo Fader

Una de la obras de Gabriel Fernández que componen la muestra que inaugura, el viernes, en el Fader.

El Museo Provincial de Bellas Artes "Emiliano Guiñazú" – Casa Fader inaugurará el próximo viernes 26 la muestra "Sólo estelas en la mar", del artista mendocino Gabriel Fernández. La apertura será a las 19 en la sede ubicada en San Martín 3651, en Mayor Drummond, Luján de Cuyo, con entrada gratuita para todo el público.

La exposición reúne una selección de grabados y esculturas que reflejan el recorrido artístico de Fernández y su vínculo con distintas tradiciones plásticas y literarias. A través de estas disciplinas, el artista propone un diálogo entre la herencia cultural y la producción contemporánea, retomando influencias de referentes mendocinos como Roberto Rosas, Sergio Hocevar y Antonio Sarelli, además de figuras de la Nueva Figuración argentina, entre ellas Carlos Alonso y Luis Scafati.

Escultura de Gabriel Fernández. Gabriel Fernández explora la tradición artística y la literatura en esta muestra La muestra pone en evidencia el trabajo técnico desarrollado por Fernández a lo largo de su trayectoria en el dibujo, el grabado y la escultura, lenguajes que utiliza para abordar temas vinculados con la cultura visual contemporánea. Su producción ha sido distinguida con premios tanto a nivel provincial como nacional y también refleja su experiencia como ilustrador en medios gráficos.

El texto curatorial, elaborado por Pablo Chiavazza, analiza los vínculos entre la obra del artista, la tradición plástica y la literatura. En ese recorrido, la propuesta toma como punto de partida el concepto de "obra abierta" desarrollado por Umberto Eco, según el cual una creación artística admite múltiples interpretaciones y encuentra parte de su sentido en la participación activa del espectador.

Cuándo y dónde visitar la muestra en el Museo Fader "Sólo estelas en la mar" podrá visitarse en el Museo Provincial de Bellas Artes "Emiliano Guiñazú" – Casa Fader, ubicado en San Martín 3651, Mayor Drummond, Luján de Cuyo.