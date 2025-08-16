Presenta:

Estilo

|

Receta

Probá la receta de pan de queso más fácil y rica de hacer

Para cuando quieras preparar algo rico que acompañe tus comidas o la hora del té, probá hacer esta receta de pan de queso que te va a encantar.

MDZ Estilo

Probá esta receta de pan de queso riquísima.

Probá esta receta de pan de queso riquísima.

El pan de queso seguro te despierta recuerdos de meriendas y picadas. Con esta receta, vas a lograr que sea tierno por dentro con su queso derretido, y que tenga una corteza apenas dorada que lo hará aún más tentador. Con pocos ingredientes, un horno y ganas de preparar algo rico, podés tener una tanda lista en menos de una hora.

Ingredientes:

  • 250 g de harina común

  • 200 g de queso rallado

  • 1 huevo

  • 100 ml de leche

  • 50 ml de aceite de girasol u oliva

  • 1 cdita de polvo para hornear

  • 1 pizca de sal

Te Podría Interesar

Pan de queso al horno: cómo lograr un pan dorado y delicioso Foto: Shutterstock
La receta para que te salga el pan de queso más rico.

La receta para que te salga el pan de queso más rico.

Paso a paso de la receta:

  1. Precalentá el horno a 200°C y prepará una placa con papel manteca.

  2. En un bowl, mezclá la harina, el polvo para hornear y la sal.

  3. Incorporá el queso rallado y mezclá bien para que se reparta.

  4. Agregá el huevo, la leche y el aceite, y mezclá hasta obtener una masa suave y homogénea.

  5. Con las manos apenas enharinadas, formá bolitas del tamaño de una nuez grande y colocalas en la placa, dejando espacio entre ellas.

  6. Horneá por 15 a 20 minutos, o hasta que estén doradas.

  7. ¡Servilas tibias para disfrutar todo el aroma y sabor del queso recién horneado!

Archivado en

Notas Relacionadas