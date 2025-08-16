Probá la receta de pan de queso más fácil y rica de hacer
Para cuando quieras preparar algo rico que acompañe tus comidas o la hora del té, probá hacer esta receta de pan de queso que te va a encantar.
El pan de queso seguro te despierta recuerdos de meriendas y picadas. Con esta receta, vas a lograr que sea tierno por dentro con su queso derretido, y que tenga una corteza apenas dorada que lo hará aún más tentador. Con pocos ingredientes, un horno y ganas de preparar algo rico, podés tener una tanda lista en menos de una hora.
Ingredientes:
-
250 g de harina común
200 g de queso rallado
1 huevo
100 ml de leche
50 ml de aceite de girasol u oliva
1 cdita de polvo para hornear
1 pizca de sal
Te Podría Interesar
Paso a paso de la receta:
-
Precalentá el horno a 200°C y prepará una placa con papel manteca.
En un bowl, mezclá la harina, el polvo para hornear y la sal.
Incorporá el queso rallado y mezclá bien para que se reparta.
Agregá el huevo, la leche y el aceite, y mezclá hasta obtener una masa suave y homogénea.
Con las manos apenas enharinadas, formá bolitas del tamaño de una nuez grande y colocalas en la placa, dejando espacio entre ellas.
Horneá por 15 a 20 minutos, o hasta que estén doradas.
¡Servilas tibias para disfrutar todo el aroma y sabor del queso recién horneado!