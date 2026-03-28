Premios Club del Gourmet: quiénes ganaron los oros y el platino a la gastronomía

La enogastronomía mendocina vivió una de sus noches más destacadas con la realización de la XXVIII Gala de Premiación Anual del Club Gourmet Mendoza (1998–2026), un evento que volvió a poner en valor el talento, la calidad y la identidad de uno de los sectores más representativos de la provincia.

Con una puesta en escena de alto nivel y la participación de referentes del ámbito gastronómico, vitivinícola, empresarial e institucional, la Gala se consolidó como un espacio clave para reconocer a quienes elevan el estándar de la actividad.

La ceremonia contó con la presencia de la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, quien destacó el rol del Club en la difusión de la cultura del vino, la gastronomía y los destinos locales. En ese marco, definió a los premios como “una verdadera estrella Michelin de Mendoza”, poniendo en relieve su importancia dentro del ecosistema turístico y cultural.

Por su parte, el presidente del Club Gourmet Mendoza, Jorge Nelson Ripa, expresó su emoción tras una noche que calificó como “épica y explosiva”, y remarcó el trabajo colectivo que permitió recuperar y reposicionar a la institución.

“La Gala de Premiación fue algo increíblemente maravilloso. Hoy nace un club fortalecido, con prestigio, con energía y con sueños aún más grandes”, señaló, destacando el compromiso de los miembros que impulsaron esta nueva etapa.

Los ganadores de la noche

La edición 2026 distinguió a los grandes protagonistas del último año, consolidando el nivel de la oferta enogastronómica de Mendoza.

LUGARES

Premio Platino Mejor Lugar Visitado 2025

• Casa Vigil Bodega

GASTRONOMÍA

Premio Oro Gastronomía 2025

• Abrasado

• Isidris Resto

• Diplomatic Restaurant

VINOS

Premio Platino Vino 2025

• Gran Enemigo Gualtallary – Bodega Aleanna

• Apartado Gran Chardonnay – Bodega Rutini

Premio Oro Vino 2025

• Inframundo Natural Blend – Bodega Durigutti

Premio Plata Vino 2025

• Zonos Malbec – Bodega Huentala Wines

Una noche que marca una nueva etapa

Más allá de los reconocimientos, la Gala dejó un mensaje claro: la enogastronomía mendocina atraviesa un gran momento, con propuestas de nivel internacional y una identidad cada vez más consolidada.

En ese sentido, desde el Club destacaron que esta edición marca un punto de inflexión, dando inicio a una nueva etapa institucional basada en el crecimiento, la participación y la proyección.

“Hoy empezamos con nuevas energías. Lo que vivimos fue el resultado del trabajo de todo un año y del compromiso de muchas personas que creyeron en este proyecto”, concluyó Ripa.

Una experiencia sensorial de alto nivel en Espacio Autiq

La experiencia de la Gala estuvo acompañada por una propuesta gastronómica y de bebidas a la altura de los grandes eventos internacionales. El catering, a cargo de Kauquén, ofreció un recorrido de sabores cuidado en cada detalle, con estaciones dinámicas y una selección que reflejó la identidad local con impronta contemporánea. A esto se sumó una destacada oferta de vinos y espumantes de alta gama, presentados por reconocidas bodegas que aportaron diversidad, calidad y personalidad a cada copa.

La coctelería también tuvo un rol protagónico, con propuestas de autor que marcaron tendencia y acompañaron la experiencia general de la noche, mientras que espacios como Kyros Ajíes junto a “Mujeres Picantes” aportaron identidad y originalidad dentro del recorrido sensorial del evento.

En este contexto, la participación de bodegas como Sin Fin, Calyptra, Santos Rubino, Altieri Family Winery – Vinorum, Durigutti Family Winemakers, Los Helechos, Viña Artesano, La Mascota, El Enemigo y Lo Sance fue clave para consolidar una experiencia enológica de primer nivel, reafirmando el posicionamiento de Mendoza como capital del vino argentino.

El evento tuvo lugar en Espacio Autiq – Bodega Centenario, un escenario único que combina patrimonio, arte, autos clásicos y cultura del vino, aportando un marco distintivo y sofisticado a la velada. Asimismo, contó con el acompañamiento de la Municipalidad de Guaymallén, junto a un sólido entramado de sponsors que hicieron posible la realización de la Gala.

Entre ellos se destacan E-Sueldos, Venoil Argentina, Hotel Fuente Mayor, Virgen del Valle, Brillat Savarin, Volf, Corazón de Lunlunta, El Descorche Diario, Kyros Ajíes, Chechu Flores DG, Kauquén Catering y Espacio Autiq, conformando una red de aliados estratégicos que refuerzan el crecimiento y la proyección del Club Gourmet Mendoza.

No te pierdas la galería de Sociales:

club gourmet bodega centenario julio chretien y german frenk (8) Julio Chretien y Germán Frenk. Alf Ponce Mercado / MDZ

club gourmet bodega centenario (34) Hebe Casado, vicegobernadora de Mendoza, dijo presente. Alf Ponce Mercado / MDZ

club gourmet bodega centenario (40) Mariano Di Paola y su esposa Miriam junto a Cristina Pandolfi y Claudia Yanzón. Alf Ponce Mercado / MDZ

club gourmet bodega centenario (13) Gustavo Flores Bazán y Vicky Dion. Alf Ponce Mercado / MDZ

club gourmet bodega centenario (2) Los integrantes del Club del Gourmet, de festejo. Alf Ponce Mercado / MDZ

club gourmet bodega centenario (1) Una noche de disfrute entre amigos. Alf Ponce Mercado / MDZ

club gourmet bodega centenario (2) Leo Boulin, de Autiq Cars, recibió en su espacio a Jorge Ripa -presidente del Club del Gourmet- y demás invitados. Alf Ponce Mercado / MDZ

club gourmet bodega centenario (3) Mauricio Llaver, Federico Lancia, Federico Croce y Gustavo Flores Bazán. Alf Ponce Mercado / MDZ

club gourmet bodega centenario anita y luisa yanzon bormida (5) Ana Yanzón y Luisa Yanzón: reunión de hermanas. Alf Ponce Mercado / MDZ

club gourmet bodega centenario (6) María Elena Richardi, Juan Pablo Marchionni y Jorge Ripa. Alf Ponce Mercado / MDZ

club gourmet bodega centenario (22) Juan Reboredo Correas, Claudia Farina y Cinthia Vargas. Alf Ponce Mercado / MDZ

club gourmet bodega centenario nahuel ricardo y macarena juarez (9) Alf Ponce Mercado / MDZ

club gourmet bodega centenario pastelero de brillat savarin (10) Delicias francesas de la mano de Brillat Savarin. Alf Ponce Mercado / MDZ

club gourmet bodega centenario (11) ¡Qué grupito! Alf Ponce Mercado / MDZ

club gourmet bodega centenario (12) Ricardo Juarez, Jorge Ripa y Gustavo Flores Bazán. Alf Ponce Mercado / MDZ

club gourmet bodega centenario (15) Miriam de Ripa junto a Lila Levinson. Alf Ponce Mercado / MDZ

club gourmet bodega centenario (23) La mesa más jóven y con más onda. Alf Ponce Mercado / MDZ

club gourmet bodega centenario (25) Los "caballeros de la buena mesa", en su acto anual de premiación. Alf Ponce Mercado / MDZ

club gourmet bodega centenario (28) La vicegobernadora Hebe Casado dijo presente y felicitó a los integrantes del Club del Gourmet por esta tradición. Alf Ponce Mercado / MDZ

club gourmet bodega centenario (26) Jorge Ripa dio la bienvenida a todos. Alf Ponce Mercado / MDZ

club gourmet bodega centenario Alf Ponce Mercado / MDZ

club gourmet bodega centenario (31) Lilia Sance recibió los galarones de Casa Vigil con una gran alegría. Alf Ponce Mercado / MDZ

club gourmet bodega centenario (32) Alf Ponce Mercado / MDZ

club gourmet bodega centenario (36) Gianni Venier junto a su pareja. Alf Ponce Mercado / MDZ

club gourmet bodega centenario (37) Mariano Di Paola, un prócer del vino argentino, junto a su esposa Miriam. Alf Ponce Mercado / MDZ

club gourmet bodega centenario (38) Jorge Riccitelli y su esposa también dijeron presente. Alf Ponce Mercado / MDZ