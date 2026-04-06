Pole dance deportivo en el Parque General San Martín: una propuesta disruptiva y gratuita para mendocinos y turistas

El paisaje habitual del perilago del Parque General San Martín , en la zona de la plaza deportiva, se vio intervenido por una estructura poco frecuente en el espacio urbano: tres tarimas de hierro y madera con caños fijos y giratorios. Entre mates, mantas de picnic y el movimiento natural del domingo, transeúntes y curiosos se detuvieron ante una clase pública de Pole dance estilo deportivo que combina fuerza, flexibilidad y mucha energía. El evento, que transita su tercera edición consecutiva, busca dar a conocer y brindar acceso a una práctica que suele quedar puertas adentro de los estudios especializados, o relacionado con clubes nocturnos, tal como lo explica Florencia Lorente, la organizadora de esta actividad gratuita.

La propuesta no se limita a la observación, sino que invita a la participación activa de quienes transitan por el pulmón verde de la ciudad. Con colchonetas dispuestas para el precalentamiento, la actividad integra diversas aristas del entrenamiento físico actual. "En este encuentro, además de pole (caño), trajimos calistenia y yoga, porque son actividades que tenemos dentro de nuestro espacio y que estamos fomentando su crecimiento", señaló la instructora durante la jornada.

La disciplina se ramifica en estilos que exigen distintos niveles de destreza y enfoque. Mientras algunos caños permanecen fijos para algunas figuras de fuerza, otros rotan para acentuar la fluidez de las secuencias coreográficas y aportar otra complejidad al entrenamiento. Una de las atracciones que llamó la atención fue el uso del strap, una correa situada en el extremo superior del pole que remite directamente a las artes del circo. Sobre la variedad de estilos, Lorente detalla: "El pole sport son clases más enfocadas en la parte técnica y deportiva, y el estilo como más acrobático del pole dance".

Históricamente vinculada a entornos nocturnos, esta práctica ha evolucionado hacia un paradigma de empoderamiento y bienestar físico integral para todas las edades, mujeres y hombres por igual. Lo que le da la posibilidad a niños, adolescentes y adultos a ejercitarse y conocer la actividad frente al lago, algo que contribuye a modificar la percepción social sobre el "caño". "Teníamos ganas de difundirlo de una manera como más directa, que muchas personas conocieran la disciplina, sobre todo el pole, que mucha gente al día de hoy todavía no sabe de qué se trata y que realmente es una actividad deportiva", reflexionó la entrevistada.

Pole dance parque nota Maru Mena - MDZ

Un espacio inclusivo para la comunidad mendocina

La convocatoria atrae tanto a practicantes experimentados que no cuentan con el equipamiento en sus hogares como a turistas que descubren la actividad por casualidad. La premisa es la apertura total, sin barreras de entrada físicas ni económicas. Florencia enfatiza la accesibilidad de la propuesta: "Es un encuentro libre y gratuito, justamente para fomentar la comunidad y que se animen a probar la actividad. Cualquier persona que esté apta para hacer alguna actividad física va a poder iniciarse".

Pole en el parque (3)

Más allá de la espectacularidad de las acrobacias, el eje de la propuesta reside en la conexión entre el cuerpo y la mente. La incorporación del yoga y la calistenia refuerza esta búsqueda de un entrenamiento integral y saludable. "Se complementan con el movimiento consciente, que es lo que estamos intentando inculcar en nuestra comunidad; son todas disciplinas que se complementan y se nutren entre ellas", afirma la experta.

Al caer el sol, la actividad concluye con una reflexión sobre la identidad de la disciplina. Aunque el enfoque en el parque es estrictamente atlético, existe un reconocimiento profundo a la diversidad de expresiones que conviven en este universo, desde lo coreográfico hasta lo deportivo. Esta iniciativa, que planea repetirse de manera espaciada pero sostenida en el tiempo, es impulsada por el equipo de profesionales de Espacio Grüs.