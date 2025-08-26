Pijama y pantuflas: los hábitos reales de trabajo remoto que mostró un estudio
Una encuesta internacional reveló que Argentina lidera en Latinoamérica en hábitos como el de conectarse “a medio vestir” o ruidos domésticos.
Los encuentros laborales por video dejaron de ser una rareza y se volvieron rutina. En ese marco aparecieron hábitos muy caseros que atraviesan países y oficinas. Un dato lo resume: cuatro de cada diez trabajadores argentinos admiten conectarse con ropa de dormir o “arreglados” solo de la cintura hacia arriba.
No es una anécdota menor. Es la forma en que el trabajo remoto moldeó códigos nuevos y una etiqueta más relajada dentro de la pantalla. El fenómeno cobró fuerza durante la pandemia y se estabilizó en la etapa pospandemia, con equipos híbridos que mezclan casa y oficina.
Pijama en pantalla: el ranking que sorprende
La fotografía global surge de una encuesta de Preply, con 29.538 personas consultadas en 21 países. Argentina encabeza la estadística regional con 42% de usuarios que reconocen esa práctica. Le siguen Brasil con 41%, México con 40% y Colombia con 37%. En el mapa internacional, Hong Kong marca el pico con 63%. Estados Unidos llega a 50% y el Reino Unido se ubica en 42%.
En el extremo más contenido, Tailandia registra 24%, señal de una cultura más rígida aún cuando la oficina se traslada al hogar. La vestimenta “mixta” dejó de ser chiste y se convirtió en solución práctica para ganar comodidad sin romper del todo la formalidad.
Errores que se repiten y cómo evitarlos
El teletrabajo sumó ventajas, pero también pequeños tropiezos. En América Latina, el descuido más usual es el ruido de fondo por no silenciar el micrófono. Argentina vuelve a figurar arriba con 33%. A nivel global, 42% de los consultados afirmó haber sido interrumpido por hijos o mascotas durante la conversación, y solo 3% lo consideró una molestia real.
Hay un cambio de época: lo doméstico entró en la escena profesional y dejó de escandalizar. Para mejorar la experiencia conviene aplicar reglas básicas: botón de mute activo cuando no se habla, auriculares si hay eco, avisar en casa el horario de la reunión y elegir un lugar con menos tránsito. También ayuda preparar un fondo neutro y tener a mano un plan B de conexión por si se corta el servicio. Además.
Cámaras: ¿prendidas o apagadas?
La relación con la imagen también varía. España muestra comodidad frente al lente: 49% dijo haberse conectado en pijama y solo 13% apagó la cámara por su apariencia. En el otro extremo, Polonia alcanza 30% y Turquía 29% de usuarios que prefieren ocultarse cuando no se sienten presentables. En América Latina, el 14% dijo haber apagado por ese motivo, por debajo del promedio global de 18%.
Las razones más corrientes para desactivar el video son prácticas: atender a alguien, abrir la puerta o ayudar a un familiar (25%), y tomarse un minuto para ir al baño (24%). Un dato final completa el cuadro: apenas 10% a nivel mundial dice no apagar nunca la cámara; en la región, esa firmeza baja a 8%. En equipos distribuidos, una regla mínima funciona bien: cámara encendida para decisiones clave y libertad en reuniones informativas.
La diversidad cultural también pesa en la lectura de cada gesto. El fenómeno tiene además una cara menos amable: la llamada fatiga de Zoom. No es un diagnóstico clínico, sino la sensación de desgaste que aparece tras encadenar videollamadas sin pausas. La salida es de gestión y sentido común. Reuniones más cortas y con agenda.