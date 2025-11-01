Presenta:

Peras asadas con miel: receta del postre fácil más delicioso

Aprendé cómo hacer peras al horno con miel y canela con esta receta paso a paso para lograr dulzura natural sin exceso.

MDZ Estilo

La receta de peras con miel más rica.

Esta receta de peras asadas con miel, canela y nueces tostadas se hacen en el horno y perfuman toda la casa. Es un postre cálido y suave, perfecto para cerrar una cena liviana, servido con un poco de crema batida o helado. Así que... ¡manos a la obra!

Ingredientes

  • 3 peras firmes

  • 3 cucharadas de miel

  • 1 cucharadita de canela

  • Jugo de ½ limón

  • 1 puñado de nueces picadas

  • Manteca para la fuente

peras_asadas
La receta fácil del postre más rico.

Paso a paso de la receta

  1. Precalentar el horno a 180 °C.

  2. Cortar las peras a la mitad y retirar el centro con las semillas.

  3. Colocarlas en una fuente con un poquito de manteca.

  4. Mezclar la miel con la canela y el jugo de limón.

  5. Bañar las peras con esta mezcla.

  6. Hornear durante 25-30 minutos hasta que estén tiernas y doradas.

  7. Servir tibias con las nueces por encima y, si se quiere, una bocha de helado de vainilla. ¡Y listo!

