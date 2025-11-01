Peras asadas con miel: receta del postre fácil más delicioso
Aprendé cómo hacer peras al horno con miel y canela con esta receta paso a paso para lograr dulzura natural sin exceso.
Esta receta de peras asadas con miel, canela y nueces tostadas se hacen en el horno y perfuman toda la casa. Es un postre cálido y suave, perfecto para cerrar una cena liviana, servido con un poco de crema batida o helado. Así que... ¡manos a la obra!
Ingredientes
-
3 peras firmes
3 cucharadas de miel
1 cucharadita de canela
Jugo de ½ limón
1 puñado de nueces picadas
Manteca para la fuente
Paso a paso de la receta
-
Precalentar el horno a 180 °C.
Cortar las peras a la mitad y retirar el centro con las semillas.
Colocarlas en una fuente con un poquito de manteca.
Mezclar la miel con la canela y el jugo de limón.
Bañar las peras con esta mezcla.
Hornear durante 25-30 minutos hasta que estén tiernas y doradas.
Servir tibias con las nueces por encima y, si se quiere, una bocha de helado de vainilla. ¡Y listo!