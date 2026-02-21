Palpitando Vendimia: así se transforma el Frank Romero Day para una edición histórica
En la previa del acto central, el montaje del escenario ya deja ver la magnitud de la Fiesta Nacional de la Vendimia. Enterate todo lo que se viene en la nota.
MDZ estuvo en el Teatro Griego Frank Romero Day para meterse de lleno en los preparativos de la gran Fiesta Nacional de la Vendimia en su edición número 90. En el corazón del anfiteatro, la parte inferior del escenario, ese espacio donde en pocos días se asentarían los artistas, está comenzando a tomar forma.
Diego Gareca, subsecretario de Cultura, se tomó un momento para explicar el avance de obra: “Como podemos ver, tenemos todo preparado para ir avanzando hacia la Fiesta Nacional de la Vendimia de los 90 años. Estamos con muy buenos tiempos produciendo. La verdad que ha favorecido mucho el trabajo previo que se ha hecho”. La organización, aseguró, corrió con ventaja gracias a una planificación sostenida en el tiempo.
La estrella técnica de esta edición es, sin dudas, la caja lumínica. “Hoy colgamos cajas lumínicas. El lunes se cuelga el sonido, iluminación. Así que ustedes van a poder ver en breve ahí un poco el trabajo que se está haciendo acá. Y la verdad que estamos muy contentos. Hay más de 700 metros de cajas lumínicas, que es un poco el sentido también de lo patrimonial que siempre rescatamos en esta fiesta de los 90 años; un recurso escénico que comenzó en 1971, en esa Vendimia de Abelardo Vázquez".
El paisaje también juega su propio rol porque, los cerros, eternos protagonistas, vuelven a ser parte del relato. “Los cerros han sido siempre parte también de lo que es el teatro griego. Hay un sentir en los cerros con la presencia de muchos mendocinos. Hay distintas actividades que se desarrollan ahí, así que nos parece importante que aquellos que también están en los cerros puedan disfrutar de la Fiesta Nacional de la Vendimia”.
Mirá el video de la preparación del Frank Romero Day:
La música este año ocupa un lugar central, literal y simbólicamente. Los músicos se ubicarán en la parte superior del escenario, ganando mayor atención. “La música es algo que ha venido consolidándose con el paso de los años en las distintas fiestas nacionales de la Vendimia. Va a ser muy imponente porque tiene una centralidad dentro del escenario”.
Además, para generar más expectativa, Gareca adelantó: “Vuelve el show que se generaba en la fuente con el agua y demás. La fiesta va a tener un carácter de histórica; las figuras, el guión. Hay una mirada retrospectiva por estos 90 años. Creo que por eso incluso se impuso el guión de Pablo Perri entre todas las otras propuestas, porque no solamente nos permite indagar un poco en la historia de la Fiesta de la Vendimia, sino que es también una apuesta al futuro”.
En cuanto a lo que viene, todavía hay sorpresas guardadas: “Creo que los productores también habían previsto agregar otra banda más que estará presente". Será nacional y del mismo género que la grilla ya anunciada: “El criterio este año fue folclore, cumbia y cuarteto”. Las entradas, mientras tanto, se consiguen a través de la plataforma Entrada Web, con valores desde 35 mil pesos y opciones de 45, 55 y 65 mil según ubicación, además de abonos para los dos días y pago con tarjeta en cuotas.