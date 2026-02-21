Palpitando Vendimia: así se transforma el Frank Romero Day para una edición histórica

En la previa del acto central, el montaje del escenario ya deja ver la magnitud de la Fiesta Nacional de la Vendimia. Enterate todo lo que se viene en la nota.

MDZ estuvo en el Teatro Griego Frank Romero Day para meterse de lleno en los preparativos de la gran Fiesta Nacional de la Vendimia en su edición número 90. En el corazón del anfiteatro, la parte inferior del escenario, ese espacio donde en pocos días se asentarían los artistas, está comenzando a tomar forma.

anfiteatro obras vendimia con gareca (10) MDZ estuvo en el lugar donde se construye la noche más esperada del año. Alf Ponce Mercado / MDZ Diego Gareca, subsecretario de Cultura, se tomó un momento para explicar el avance de obra: “Como podemos ver, tenemos todo preparado para ir avanzando hacia la Fiesta Nacional de la Vendimia de los 90 años. Estamos con muy buenos tiempos produciendo. La verdad que ha favorecido mucho el trabajo previo que se ha hecho”. La organización, aseguró, corrió con ventaja gracias a una planificación sostenida en el tiempo.

anfiteatro obras vendimia con gareca (8) Diego Gareca dio detalles exclusivos sobre el avance de la obra. Alf Ponce Mercado / MDZ La estrella técnica de esta edición es, sin dudas, la caja lumínica. “Hoy colgamos cajas lumínicas. El lunes se cuelga el sonido, iluminación. Así que ustedes van a poder ver en breve ahí un poco el trabajo que se está haciendo acá. Y la verdad que estamos muy contentos. Hay más de 700 metros de cajas lumínicas, que es un poco el sentido también de lo patrimonial que siempre rescatamos en esta fiesta de los 90 años; un recurso escénico que comenzó en 1971, en esa Vendimia de Abelardo Vázquez".

anfiteatro obras vendimia con gareca (2) Con una fuerte impronta histórica por los 90 años, la nueva edición suma 700 metros de cajas lumínicas, músicos en posición central y mejoras en el entorno del teatro griego. Alf Ponce Mercado / MDZ El paisaje también juega su propio rol porque, los cerros, eternos protagonistas, vuelven a ser parte del relato. “Los cerros han sido siempre parte también de lo que es el teatro griego. Hay un sentir en los cerros con la presencia de muchos mendocinos. Hay distintas actividades que se desarrollan ahí, así que nos parece importante que aquellos que también están en los cerros puedan disfrutar de la Fiesta Nacional de la Vendimia”.

Mirá el video de la preparación del Frank Romero Day: Anfiteatro obras vendimia con Diego Gareca Alf Ponce Mercado / MDZ La música este año ocupa un lugar central, literal y simbólicamente. Los músicos se ubicarán en la parte superior del escenario, ganando mayor atención. “La música es algo que ha venido consolidándose con el paso de los años en las distintas fiestas nacionales de la Vendimia. Va a ser muy imponente porque tiene una centralidad dentro del escenario”.