No es Mar del Plata ni Cariló: esta playa es el secreto mejor guardado de la costa

No hace falta cruzar medio país para desconectar del estrés y el ruido. A poco más de 370 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, hay una playa donde el mar suena más fuerte, el bosque huele a pino y las calles no tienen apuro. Mar de las Pampas.

Aunque muchos lo visitan en verano, lo cierto es que este lugar brilla en invierno. La playa sigue siendo ancha, libre y silenciosa. Las calles de arena invitan a caminar sin rumbo, y el bosque regala postales que parecen salidas de un cuento. A diferencia de otros balnearios, acá no todo se apaga en julio: los negocios siguen abiertos, las librerías reciben con calefacción y café, y hasta hay ferias de artesanos con ese toque cálido y simple que se extraña en la ciudad.

Caminar por la orilla con una bufanda, tomar mate en una duna, escuchar solo el viento entre los árboles. Son cosas que en Mar de las Pampas se vuelven rituales. Muchos alojamientos están pensados para el invierno: cabañas con hogar a leña, hosterías con desayuno casero, aparts con vista al bosque y promociones que no duelen al bolsillo. Hay quienes vienen en pareja, en familia o incluso solos, buscando un respiro. Y lo encuentran.

Lo que enamora de Mar de las Pampas no es solo su playa y paisaje, sino cómo se vive.

También se puede recorrer Mar Azul y Las Gaviotas, que están a unos minutos en auto o incluso caminando por la playa. Son pequeños pueblos con el mismo espíritu tranquilo, ideales para seguir explorando sin perder esa sensación de estar lejos de todo.

La diferencia está en el ritmo

Lo que enamora de Mar de las Pampas no es solo su paisaje, sino cómo se vive. No hay semáforos ni ruidos estridentes. Las casas están integradas al entorno, hechas de madera y piedra, sin ostentaciones. No hay cadenas de comida rápida ni locales con música fuerte. Es un lugar donde se respira otro ritmo, más calmo, más humano. Y eso, hoy, vale oro.

Julio regala días fríos pero soleados. Perfectos para caminar con abrigo, leer frente a una estufa o salir a buscar una panadería que venda algo recién hecho. El invierno en la costa tiene su encanto, y Mar de las Pampas lo multiplica.

Volver recargado sin irse tan lejos

En tiempos donde todo va rápido, poder frenar unos días en un lugar así es un lujo accesible. No se trata de grandes atracciones ni de itinerarios apretados. Se trata de volver a lo simple: un buen libro, una charla larga, una cena sin apuro. Mar de las Pampas ofrece eso.

Para muchos, estas vacaciones de invierno pueden ser una pausa necesaria. Y no hace falta volar ni planificar con meses de anticipación. Solo cargar el mate, el abrigo y dejarse llevar. Porque, a veces, el mejor descanso está más cerca de lo que parece. Y en lugares como este, el silencio también cura.