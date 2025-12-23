Nancy Dupláa apostó a la lencería y se robó todas las miradas: que se puso

No te pierdas todos los detalles y fotos del look de Nancy Dupláa que elevó la noche televisiva con brillos y actitud.

Nancy Dupláa apareció en la pantalla de eltrece con un estilismo que contó con sastrería, lencería y destellos, tres obsesiones fashionistas que atravesaron todo el año y encontraron en las fiestas su mejor excusa. Invitada al programa Las chicas de la culpa, la actriz eligió un look que no pasó inadvertido en lo absoluto.

Para la ocasión, Nancy apostó por un traje pantalón rojo burdeos con brillos firmado por Cynthia Martos. El conjunto estuvo compuesto por un saco con hombreras marcadas, de estructura firme y presencia escénica, y un pantalón recto que equilibró la silueta con elegancia. Debajo del saco, la actriz lució un body lencero al tono, con escote en V, transparencias y delicados detalles de encaje. Esa elección terminó de sellar el juego entre lo clásico y lo sensual.

En cuanto al calzado, Nancy completó el look con botas plateadas metalizadas de taco chupete y terminación en punta, firmadas por Claude Bernard. El brillo del calzado le dio un contraste preciso y elevó el conjunto, mientras que los anteojos de lectura, en sintonía cromática, sumaro un toque intelectual y muy canchero.

El estilismo estuvo a cargo de su amiga y asesora de imagen Carolina Marafioti. El maquillaje, realizado por Sochi Herrera, incluyó un delineado definido, sombras plateadas con brillo, máscara de pestañas, rubor y labios rosados, logrando un balance justo. Por último, el peinado, también a cargo de Herrera, fue suelto, con raya al medio y ondas suaves.