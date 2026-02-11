Mirá el video y viajá al universo de Van Gogh: la muestra inmersiva sigue en Mendoza hasta el 22 de febrero

La muestra “El mundo Van Gogh” continúa abierta en Mendoza y se consolida como uno de los planes culturales más destacados del verano. La propuesta puede visitarse hasta el 22 de febrero en el Espacio Arizu de Godoy Cruz, ubicado en Belgrano 1322, y ofrece al público la posibilidad de sumergirse en el universo creativo de Vincent Van Gogh y otros grandes maestros del impresionismo europeo, a través de un formato innovador que fusiona arte clásico y tecnología de última generación.

La exhibición abre sus puertas de martes a domingos, de 16 a 00 horas, con último turno a las 23, y está pensada para todo tipo de público, desde amantes del arte hasta quienes buscan una experiencia cultural distinta durante las vacaciones. En el artículo se puede ver un video exclusivo de la muestra, que permite anticipar el impacto visual y sensorial del recorrido.

“El mundo Van Gogh” propone una manera renovada de acercarse a la historia del arte. Lejos del formato tradicional de museo, la muestra invita a vivir las obras desde adentro, mediante proyecciones en gran formato, música envolvente y una narración guiada que acompaña cada etapa del recorrido.

Más de 70 obras se proyectan de manera simultánea sobre paredes, techos y suelos, transformando el espacio en un verdadero lienzo en movimiento. La tecnología permite que los colores, las pinceladas y las escenas cobren vida, generando una experiencia inmersiva que estimula la vista, el oído y la percepción espacial.

Si bien Vincent Van Gogh es el eje central de la propuesta, la exhibición amplía el recorrido hacia otros referentes fundamentales del impresionismo europeo. A lo largo del trayecto, el público puede apreciar obras y estilos de Claude Monet, Edgar Degas y Édouard Manet, entre otros artistas que marcaron un quiebre en la historia del arte.

Esta convivencia de autores permite contextualizar la obra de Van Gogh dentro de un movimiento artístico más amplio, destacando sus influencias, rupturas y aportes personales, al tiempo que se ofrece una mirada integral sobre una de las corrientes más influyentes de la pintura moderna.

Espacio Arizu: seis salas para una experiencia multisensorial

Para albergar esta propuesta, el Espacio Arizu fue especialmente adaptado. El recorrido se desarrolla a través de seis salas temáticas, que combinan sectores inmersivos, espacios interactivos, realidad virtual en 3D, áreas de dibujo didáctico y salones escenográficos a gran escala.

Cada sala propone una forma distinta de interacción con el arte, permitiendo que el visitante no sólo observe, sino que participe activamente de la experiencia. La disposición del espacio y el uso de recursos tecnológicos convierten la visita en un viaje sensorial que se disfruta sin apuro y con plena libertad de exploración.

Un plan cultural ideal para el verano en Mendoza

Por su formato, duración y ubicación, la muestra se presenta como una alternativa ideal para el verano, tanto para mendocinos como para turistas. La experiencia tiene una duración aproximada de una hora, con un cupo máximo de 100 personas por turno, lo que garantiza un recorrido cómodo y ordenado.

El carácter inmersivo y accesible de la propuesta permite que personas de distintas edades se acerquen al arte desde un lugar lúdico y emocional, generando un vínculo distinto con obras que, en muchos casos, forman parte del imaginario colectivo.

Entradas, precios y descuentos disponibles

Las entradas pueden adquirirse a través de Tuentrada.com, en Maxi Mall (Ciudad) y en la boletería del Espacio Arizu, que abre a partir de las 15.30 horas. Existen además descuentos especiales y promociones vigentes.

Los valores actuales son:

Entrada general: $15.000.

Pack familiar: $45.000 (2 adultos y 2 menores, a partir de los 5 años).

Los menores abonan entrada desde los 5 años y deben ingresar acompañados por un adulto.

Mirá el video de “El mundo Van Gogh”