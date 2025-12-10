Milanesa de berenjena crocante: receta fácil, económica y perfecta para reemplazar la carne

La milanesa de berenjena es una opción liviana, económica y que rinde un montón, sin contar que también es un buen reemplazo de las de carne. Es una receta que funciona perfecto en días en los que querés algo rico y casero o para quienes buscan sumar más verduras en su dieta. Lo más importante está en el proceso de salado para quitar el amargor, el empanizado bien firme y la cocción justa, ya sea frito o al horno. Así que... ¡manos a la obra!