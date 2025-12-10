Milanesa de berenjena crocante: receta fácil, económica y perfecta para reemplazar la carne
La receta para preparar milanesas de berenjena tiernas por dentro y doradas por fuera, perfectas para comidas livianas y rápidas.
La milanesa de berenjena es una opción liviana, económica y que rinde un montón, sin contar que también es un buen reemplazo de las de carne. Es una receta que funciona perfecto en días en los que querés algo rico y casero o para quienes buscan sumar más verduras en su dieta. Lo más importante está en el proceso de salado para quitar el amargor, el empanizado bien firme y la cocción justa, ya sea frito o al horno. Así que... ¡manos a la obra!
Ingredientes
-
1 berenjena grande
2 huevos
1 taza de pan rallado
1 taza de harina
Sal y pimienta
Aceite para freír o para el horno
Paso a paso de la receta
-
Cortá la berenjena en rodajas de 1 cm de espesor. Si las querés más finitas, también funciona.
Acomodá las rodajas en una bandeja y salá de ambos lados. Dejá reposar 15–20 minutos para que larguen el amargor.
Enjuagá las rodajas bajo agua fría y secalas bien con un repasador o papel. Este paso es clave para que el empanizado se adhiera.
Armá la estación de empanizado: un plato con harina, otro con huevo batido con sal y pimienta, y un tercero con pan rallado.
Pasá cada rodaja por harina, cubriendo por completo para que el huevo se adhiera de forma pareja.
Sumerjí en el huevo batido, y asegurate de que queden bien cubiertas.
Pasalas por el pan rallado, presioná con las manos para fijar la capa y lograr una textura más crocante. Si querés una cobertura más gruesa, podés repetir huevo + pan rallado.
Si las hacés fritas:
-
Calentá aceite a fuego medio-alto.
Freí cada milanesa 2–3 minutos por lado, hasta dorar.
Retirá y apoyá en papel absorbente.
-
Si las hacés al horno:
-
Precalentá el horno fuerte.
Acomodá las milanesas en una placa con un chorrito de aceite.
Horneá 15 minutos, das vuelta y horneá otros 10–15 hasta dorar.
-
Serví calientes, con limón arriba o acompañadas de lo que más te guste. ¡Y listo!