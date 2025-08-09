Mica Viciconte eligió la onda "vaca": mirá las fotos y decidí qué te parece

El “cow print” volvió con fuerza esta temporada y así lo interpretó Mica Viciconte. No te pierdas la foto de su look.

En su última aparición televisiva, Mica Viciconte apostó por un pantalón acampanado con estampado de vaca en blanco y negro, una de las tendencias más comentadas de la temporada. El diseño, con sus manchas irregulares y contraste nítido, no falló en darle al look un aire fresco y divertido.

Para equilibrar la fuerza visual del pantalón, Mica eligió una remera negra ajustada de manga larga, una prenda básica pero imprescindible para estructurar el conjunto. El toque final llegó con un cinturón de hebilla metálica XXL, un guiño inequívoco a la estética western que hoy pisa con fuerza.

El estampado de vaca viene en alza desde que marcas como Burberry, Stella McCartney y Off-White lo incluyeron en sus últimas colecciones. Su versatilidad lo convierte en un aliado tanto para prendas informales como para diseños de alto impacto. En pantalones, carteras, botas o incluso abrigos livianos, este motivo se reinventa con cada temporada, por lo que nunca está de más.

La conductora mostró cómo esta tendencia puede integrarse a un guardarropa real, al utilizar piezas bien seleccionadas, lo que logra que el “cow print” deje de ser un capricho pasajero para transformarse en un recurso de estilo atemporal.