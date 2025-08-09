Presenta:

Todas las fotos y sociales de la jornada final del Foro Valos en Mendoza

El encuentro final del Foro Valos reunió en Mendoza a referentes de todos los sectores para debatir cómo alinear rentabilidad con impacto positivo. ¡Mirá!

Alexia Gutiérrez

Alexia Gutiérrez

Así fue el cierre del Foro Valos en Mendoza. No te pierdas la galería de fotos, al final de la nota.

Así fue el cierre del Foro Valos en Mendoza. No te pierdas la galería de fotos, al final de la nota.

Durante tres días, Mendoza fue un punto de encuentro para empresarios, académicos, funcionarios y referentes sociales que quisieron ir más allá del simple intercambio de ideas. El Foro Valos celebró su vigésima edición del 6 al 8 de agosto bajo el lema “Negocios que trascienden”, en donde la sostenibilidad no se trató como un concepto aspiracional, sino como un eje para comenzar a redefinir los modelos de negocio.

La propuesta se estructuró en cuatro grandes ejes temáticos que marcaron el pulso de las discusiones: Industria, Energía y Agricultura; Salud, Educación y Tecnología; Servicios Financieros; y Vitivinicultura, Turismo y Cultura. Cada uno abrió un abanico de perspectivas que conectó el presente con el futuro, sin perder de vista los desafíos sociales y ambientales que atraviesan a todas las actividades productivas.

La jornada de clausura se dio en el Espacio Cultural Julio Le Parc, con la conducción de Julián Costábile, socio en SMS Latinoamérica. El panel central reunió a figuras con peso, entre ellos, la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, quien expuso sobre cómo las organizaciones pueden liderar el cambio a través del propósito, la innovación y la sostenibilidad. La acompañaron Gustavo Pérez Berlanga, director de Responsabilidad Social del Grupo Restaurantero Gigante de México; Gonzalo Pascual Merlo, director de BYMA; y Betina Azugna, gerente de Sustentabilidad del Grupo Sancor Seguros.

Más allá del panel principal, el programa ofreció conferencias y charlas de profunda importancia. El profesor y consultor en Marketing e Innovación en ADEN, Raymond Schaffer, subrayó que no alcanza con que la sostenibilidad sea un concepto atractivo sobre el papel: “hay que moverlo a la acción”, dijo, invitando a que tanto compañías como individuos den el salto de la teoría a la práctica. El médico e investigador Fernando Polack, creador de “A la Mesa”, llevó la conversación a un terreno más humano, vinculando la salud y la alimentación con políticas sostenibles. También se contó con la participación de Susana Balbo y Ana Lovaglio Balbo, de Susana Balbo Wines y Osadía de Crear; y Alfredo Zolezzi, fundador y Chief Innovation Officer en Plasma Waters.

No te pierdas nuestra galería de fotos de la jornada final del Foro Valos:

sociales foro valos (3)
María Luisa Diaz, Juliana Barry, Valentina Tornello y Silvina Martínez.

María Luisa Diaz, Juliana Barry, Valentina Tornello y Silvina Martínez.

susana balbo foro valos (1)
Susana Balbo, gran referente del vino argentino como winemaker, y una de las speakers destacada.

Susana Balbo, gran referente del vino argentino como winemaker, y una de las speakers destacada.

sociales foro valos (6)
Fabián Andreu, Adolfo Brennan y Julián Costábile.

Fabián Andreu, Adolfo Brennan y Julián Costábile.

sociales foro valos (5)
Rocío Andreu, Carina Pionetti y Mauricio Boullaude.

Rocío Andreu, Carina Pionetti y Mauricio Boullaude.

sociales foro valos público julio le parc (4)
El Foro Valos 2025 contó con ideas para un futuro sostenible.

El Foro Valos 2025 contó con ideas para un futuro sostenible.

sociales foro valos (7)
Líderes y expertos compartieron experiencias para transformar modelos de negocio.

Líderes y expertos compartieron experiencias para transformar modelos de negocio.

sociales foro valos (17)
Raymond Schaffer, profesor y consultor en Marketing e Innovación en ADEN.

Raymond Schaffer, profesor y consultor en Marketing e Innovación en ADEN.

sociales foro valos (9)
Lorena Cepparo, Lucía Mateo, Gustavo Pérez Berlanga y María Inés Arenas.

Lorena Cepparo, Lucía Mateo, Gustavo Pérez Berlanga y María Inés Arenas.

sociales foro valos (10)
María Pía Santarelli y Marcela García Canosa.

María Pía Santarelli y Marcela García Canosa.

susana balbo foro valos (3)
Ana Lovaglio junto a Susana Balbo.

Ana Lovaglio junto a Susana Balbo.

sociales foro valos (11)
Laura Bernao, Georgina Castelli y Vanina Mur.

Laura Bernao, Georgina Castelli y Vanina Mur.

sociales foro valos (8)
Magdalena Pesce, Micaela Balbi, Gustavo Pérez Berlanga, Clara Foresi y Marisol Cavichioli.

Magdalena Pesce, Micaela Balbi, Gustavo Pérez Berlanga, Clara Foresi y Marisol Cavichioli.

sociales foro valos (13)
Paloma Guevara y Agostina Scalia.

Paloma Guevara y Agostina Scalia.

sociales foro valos (14)
José Villanueva, Maggi Carbone, Ignacio Esteller y Daniel Castelli.

José Villanueva, Maggi Carbone, Ignacio Esteller y Daniel Castelli.

sociales foro valos (16)
Farid Nallim, Mauricio Boullaude y Nahuel González Guiñazú.

Farid Nallim, Mauricio Boullaude y Nahuel González Guiñazú.

sociales foro valos (19)
María Fernanda Solanes y Juan Manuel Alvarado.

María Fernanda Solanes y Juan Manuel Alvarado.

sociales foro valos (15)
Fabián Andreu, Julián Costábile, Heraldo Muñez, Mario Cavichioli, Marisol Cavichioli y Marina Pallucchini.

Fabián Andreu, Julián Costábile, Heraldo Muñez, Mario Cavichioli, Marisol Cavichioli y Marina Pallucchini.

sociales foro valos (18)
Nahuel González Guiñazú y Walter Baigorria.

Nahuel González Guiñazú y Walter Baigorria.

sociales foro valos (2)
Laura Bardaro y Daniel Lucero.

Laura Bardaro y Daniel Lucero.

Archivado en

