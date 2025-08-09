La reina Letizia Ortiz brilló en Mallorca con look de verano: las fotos

Descubrí cómo consiguió Letizia Ortiz un look sencillo y elegante al combinar moda ibicenca y estilo real.

El look de la reina Letizia en Mallorca.

Durante sus vacaciones en Mallorca, la reina Letizia Ortiz sorprendió en su salida a la exposición Paysage Miró, en la que se homenajea a Joan Miró. Elegió un vestido rosa pastel tipo corsé, de corte midi y tirantes finos con el torso elástico ceñido que estilizó su figura.

La prenda, de la marca española Boss, tuvo feminidad con líneas limpias, mientras los bolsillos ocultos sumaron funcionalidad, lo cual siempre es muy útil.

Lo acompañó con espardeñas planas hechas en fibra de pitra por la firma ibicenca Espardenyes Torres. Su suela de yute tenía un diseño sencillo con bordado calado, lo que potenció el mood estival de la ocasión.

Remató el look con un bolso de mano en el mismo tono rosa, con estampado Ikat, obra de Feel Mallorca, y unos pendientes largos chapados en oro de la marca valenciana Sure.

En la visita al Palais Rivoli Aficine, Letizia estuvo lejos de la extravagancia de gala, pero volvió a probar que el estilo puede ser casual y subyacente a la estatura pública sin perder carácter.