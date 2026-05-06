Mendoza presentó un catálogo inédito para mostrar su identidad creativa al mundo

En una apuesta estratégica por el fortalecimiento de la economía creativa local, Mendoza presentó oficialmente el primer catálogo de Colección Identidad , una herramienta inédita destinada a visibilizar de manera continua el talento creativo mendocino. La presentación se realizó este martes 5 de mayo al mediodía en la Sala Elina Alba, con la participación de autoridades, artistas y referentes del sector.

La iniciativa fue impulsada por la Subsecretaría de Cultura, a través de la Dirección de Industrias Creativas, y se consolida como la primera herramienta sistemática de diseño orientada a proyectar la identidad local hacia nuevos escenarios.

Titulado "Contrastes Simultáneos", el catálogo reúne obras de 32 artistas y productores mendocinos bajo un hilo conductor común: lo intangible. El sentido de pertenencia, la relación con el territorio y la identidad cultural atraviesan toda la colección, otorgándole coherencia y profundidad conceptual.

Lejos de funcionar como un simple registro, la publicación se propone como un puente entre el diseño, las artes visuales y sus intersecciones disciplinarias, con el objetivo de conectar a los creativos locales con curadores, ferias nacionales e internacionales y compradores estratégicos, fortaleciendo la proyección de la Marca Mendoza.

El impacto de las industrias creativas en clave colectiva

El catálogo surge como resultado de un proceso de laboratorio, mentoría y experimentación guiada que se extendió durante cuatro meses, luego del impacto positivo del Encuentro Comecoco 2025. Bajo el concepto “Contrastes Simultáneos en el Territorio”, los participantes exploraron la convivencia de diferencias estéticas, materiales y conceptuales, en un marco de construcción colectiva.

Este recorrido posiciona a Colección Identidad como una herramienta de desarrollo económico cultural, capaz de traducir creatividad en valor simbólico y productivo.

Un objeto de diseño sin jerarquías

Entre las características distintivas del catálogo se destaca su formato innovador. No se trata de un libro tradicional, sino de un objeto conceptual concebido como una “ronda colaborativa”, sin páginas numeradas ni jerarquías internas.

La publicación incluye 32 láminas individuales —una por cada artista—, traducción al inglés y al portugués, y códigos QR que permiten acceder a presentaciones audiovisuales de los creadores y a un videoarte que reúne las producciones. Por su carácter institucional y de diplomacia cultural, el catálogo no está destinado a la venta.

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Las voces detrás de Colección Identidad

Durante la presentación, el subsecretario de Cultura, Diego Gareca, destacó la relevancia del proyecto en el contexto actual: “A pesar del contexto social, económico y cultural adverso en Argentina, logramos concretar el catálogo físico ‘Colección Identidad’ gracias al compromiso y creatividad del talento local. Esta presentación ha generado gran sorpresa por su formato y contenido, y ya estamos trabajando en la próxima edición”.

En la misma línea, el director de Industrias Creativas, Sebastián Ladrón de Guevara, subrayó el cambio de paradigma que implica la publicación: “No estamos ante un simple folleto, sino ante una herramienta de desarrollo económico y de diplomacia cultural institucional. Es una carta de presentación profesional de nuestra identidad ante el mundo”.

Desde el ámbito editorial, Pamela Peterle, integrante de Editorial Agencia Próspera, explicó la decisión de un diseño disruptivo: “Buscamos que el formato del producto sea parte del contenido. Elegimos evitar un libro con jerarquías y construir una colección que refleje la ronda colaborativa que vimos en el proceso creativo”.

Finalmente, la artista Denise Seo Leroq, en representación de los creadores, valoró el sentido de comunidad generado: “Esta colección nos permitió ampliar la red, dejar de sentirnos solos y animarnos a salir de la zona de confort. Por eso es tan potente que no sea un libro, sino un objeto conceptual colectivo”.