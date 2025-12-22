Mendocinos rumbo al Pacífico: los shows que tendrá Chile para recibir el Año Nuevo

Cada fin de año, cuando el calendario empieza la cuenta regresiva, miles de mendocinos emprenden viaje hacia la costa chilena para recibir el Año Nuevo frente al Pacífico . La tradición se repite desde hace décadas y combina cercanía geográfica, precios atractivos, propuestas turísticas renovadas y, sobre todo, espectáculos de fuegos artificiales que se han convertido en un sello del verano trasandino. Para este 2026, las principales ciudades costeras ya confirmaron sus shows.

Viña del Mar volverá a convertirse en uno de los centros neurálgicos de la celebración. El Concejo Municipal aprobó la realización del espectáculo “Año Nuevo en el Mar” para 2026, un show que tendrá una duración de 18 minutos e incorporará “pirotecnia de bajo impacto sonoro”. La medida busca reducir la afectación en personas sensibles al ruido, el medio ambiente y las mascotas, al tiempo que introduce efectos lumínicos innovadores que, según anticiparon las autoridades, nunca antes se utilizaron en Chile .

Los fuegos se lanzarán desde siete puntos estratégicos: seis en el mar -Recreo, Miramar, Avenida Perú, Muelle Vergara, Playa Los Marineros y Reñaca- y uno en tierra, ubicado en Punta Ossa, junto a la Playa del Deporte en Las Salinas. El municipio ya aseguró, además, la continuidad del show para 2027 y 2028, lo que confirma que el tradicional espectáculo seguirá siendo un atractivo turístico de largo plazo.

Valparaíso, también, ratificó su emblemático espectáculo pirotécnico. El municipio aprobó una licitación por 930 millones de pesos chilenos para financiar un show de 18 minutos que se desplegará desde diversos puntos marítimos y terrestres a lo largo de la bahía.

Los lanzamientos se realizarán frente a Espigón, Avenida Francia, cerro Barón, cerro Placeres, Santa María y caleta Portales, mientras que en tierra habrá puntos habilitados en Piedra Feliz y el Molo de Abrigo. La alcaldesa porteña, Camila Nieto, aseguró que el espectáculo fue diseñado considerando criterios de inclusión y bienestar animal.

iquique

Iquique apuesta por la tecnología y duplica su show de drones

Mucho más al norte, Iquique ofrecerá un espectáculo completamente distinto: un show de drones que ya se ha convertido en su marca registrada. La ciudad aprobó la realización del evento que, para esta edición, contará con 1.500 drones -500 más que en 2025- capaces de formar en el cielo 13 figuras inspiradas en la identidad local y la bienvenida al nuevo año.

Desde el municipio destacaron que esta iniciativa busca posicionar a Iquique como un destino turístico innovador, inclusivo y alineado con las nuevas tendencias globales en celebraciones visuales de bajo impacto ambiental.

Una tradición que convoca a los mendocinos

Con estas propuestas ya confirmadas, Chile se prepara para recibir a miles de visitantes, entre ellos una gran cantidad de mendocinos que cada año cruzan la cordillera para vivir la fiesta frente al mar. La combinación de cercanía, buen clima, precios competitivos y espectáculos de primer nivel vuelve a colocar a Viña del Mar, Valparaíso e incluso Iquique como destinos favoritos para despedir el 2025 y dar la bienvenida al 2026 con un cielo iluminado.