MDZ Estilo y un día de lujo absoluto en el hotel más elegante y top de Punta del Este

Premiado por las revistas más influyentes del mundo, con la novedad de su spa abierto al público , la clásica gastronomía de excelencia y una agenda cultural de alto nivel, Fasano Punta del Este celebró su 15° aniversario reafirmando este lugar como el refugio de lujo más deseado de la región .

Es que la primera expansión internacional del Grupo Fasano combina arquitectura, naturaleza y sofisticación en una experiencia única que hoy proyecta su ADN al mundo, con nuevas aperturas en Miami, Londres, Cerdeña y Cascais.

MDZ Estilo recorrió en forma exclusiva el impactante hotel , su arquitectura, sus espacios de relax y sus restaurantes, viviendo un día en donde el lujo más exclusivo conectó con ese break esperado en donde pueden hallarse el sosiego y la distensión que hoy todo el mundo busca con ahínco.

Entre arte, wellness, música al atardecer y alta gastronomía, Fasano renovó su propuesta con experiencias exclusivas que transforman al resort en un verdadero polo cultural, gastronómico, deportivo y sensorial. "Yo creo que ya se ha convertido en un clásico del verano esteño. Desde que abrió sus puertas, su estilo es magnético para el jet set nacional e internacional. Este verano 2026 nuevamente fue el núcleo central de los momentos first class de la temporada de Punta del Este ", consideró João, un brasileño con quien MDZ charló mientras disfrutaba un almuerzo en el restó Las Piedras.

¿Un dato? A Fasano lo eligieron y lo eligen desde Lionel Messi, Susana Gimenez, Ron Wood, Pierre Casiraghi, David Guetta (que vuelve todos los años), Paul Okenfold, Gerard Butler, Marcelo Tinelli, Juliana Awada, Adrian Suar, Benjamín Vicuña, la China Suarez, Pampita (habitué del Spa), Natalia Oreiro, Valeria Mazza y Alejandro Gravier, Eduardo Constantini, Adolfo Cambiasso, Nacho Figueras y Delfina Blaquier (propietarios de una casa allí), Christian Petersen (que se aloja allí todos los años) y más figuras del jet set uruguayo, argentino y brasileño que veranea en Punta del Este.

Fasano: una experiencia inolvidable

Más allá de su ya reconocido restaurante Fasano, ubicado en lo alto de la propiedad, el restaurante Las piedras, su Pool, bar y spa, una de las experiencias especiales que este verano ofreció el lugar fue una exhibición de tenis con Juan Martín del Potro, que dio que hablar por su éxito rotundo. Los atardeceres chic música, al atardecer con DJ, Nina y Anita Álvarez, de Toledo, charlas con curadores de arte y exhibición de obras al aire, libre, parrillada de mar, al mediodía en su restaurante, las piedras y más.

Fasano Punta del Este ya es un destino en sí mismo y está abierto todo el año. Diez magníficas suites, veinte bungalows y dos villas; los restaurantes, el spa, el centro ecuestre y el club de golf con la cancha de Arnold Palmer, la cancha de polo y la pista de aterrizaje privada son algunos de los sectores que engalanan esta estructura que ha hecho del Departamento de Maldonado uno de los más visitados por el jet set del mundo. ¿La novedad del 2026? El magnífico spa está abierto con reserva previa, y el célebre restaurante estrenó una parrilla uruguaya que sirve las mejores carnes, pescados y mariscos de la región, con una carta de vinos inigualable.

"Desde la primera vez que vine a Punta del éste, me quedé fascinado con el lugar. Es uno de los sitios más lindos que he visto en mi vida", comentó a MDZ Gero Fasano. El hotel, ubicado a minutos de La Barra, era una vieja estancia en lo alto del cerro Egusquiza, de 480 ha y con una vista espectacular de toda la zona.

Sobre el paisajismo, hay que decir que Fasano Punta dle Este sigue en la misma línea que todas las propiedades del grupo, en donde la premisa es la total integración con sus alrededores; teniendo en cuenta la topografía, la flora, y otros aspectos del paisaje. De hecho el proyecto ha sido definido como una inserción contemporánea dentro del paisaje natural. Desde el lobby de Las Piedras y el restaurante Fasano, hasta los bungalows, todo encaja a la perfección y amalgama el confort máximo con una discreta sofisticación y rigurosa atención al detalle.

El Spa Fasano tiene una variedad de tratamientos con la misma calidad y excelencia que caracteriza a los servicios de todos los hoteles Fasano del mundo. Cuenta con una piscina climatizada, sauna seco y húmedo, un gimnasio completo y seis salas de masajes; incluyendo una sala de masajes doble. La novedad de este año fue el concepto de Wellness y Sunset: sesiones guiadas de yoga, meditación y bienestar al atardecer.

Te mostramos, a continuación, una galería de instantáneas que atestiguan la inolvidable experiencia:

Hotel Fasano Punta del Este - Las Piedras Cena y Fuego Experience El restó Las Piedras.

Fasano Punta dle Este mdz (1) Probar el carpaccio en el restó Las Piedras de Fasano: la recomendación ineludible.

Hotel Fasano Punta del Este - Las Piedras Asado Los fuegos son el carácter distintivo del restó, aunque la carta es absolutamente frondosa.

Fasano Punta dle Este mdz (3) Las pastas: ¡sublimes!

Hotel Fasano Punta del Este - Las Piedras Lounge (3) Por supuesto, el interiorismo es decididamente un deleite visual.

Fasano Punta dle Este mdz (1) El momento de los postres, fue en el patio de Las Piedras.

Hotel Fasano Punta del Este - Las Piedras Faasano - Las Piedras.

Fasano Punta dle Este mdz (2) MDZ Estilo en Fasano Punta del Este.

Hotel Fasano Punta del Este - Spa (4) Una tarde de Spa en Fasano: ¡una vivencia bisagra!

Hotel Fasano Punta del Este - Fasano Restaurant (5) Fasano Restaurante tiene espacios de diseño identitarios.

Hotel Fasano Punta del Este - Locanda Lounge El atardecer amalgama la belleza del paisaje con la arquitectura absolutamente identitaria de Fasano.

Hotel Fasano Punta del Este - Fasano Restaurant (4) Fasano Restaurante.

Hotel Fasano Punta del Este - Picnic (2) Un picnic, siempre es una gran idea.