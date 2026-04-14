Máxima de Holanda transformó un mismo vestido con un detalle sorpresa

Máxima Zorreguieta hizo un cambio de look exprés que redefinió su estilo en EE.UU. Descubrí el poder de los accesorios en esta nota.

En el primer día de la visita oficial de Máxima de los Países Bajos a Filadelfia, la reina mostró que su estilo también es parte del mensaje. Con un cambio de look exprés, Máxima construyó una narrativa estética funcional a lo largo de su jornada ocupada.

La reina empezó con un diseño de Jan Taminiau que sostuvo su impronta sofisticada, pero rápidamente evolucionó hacia una propuesta distinta cuando se reunió con el gobernador Josh Shapiro y la primera dama Lori Shapiro. Allí optó por un modelo de Claes Iversen que suavizó la paleta y tuvo dinamismo desde la construcción del vestido.

Ese look, que ya había lucido durante la sucesión al trono en Luxemburgo, volvió a la acción de un modo completamente nuevo. Si en aquella ocasión el protagonismo lo había tenido un cinturón joya, esta vez la atención se desplazó hacia un broche redondo con una perla gris central rodeada de diamantes y acompañada por dos más pequeñas.

En cuanto a los demás accesorios, lució un anillo, pendientes y una pulsera de motivo floral que sostuvieron la armonía sin competir con el broche. Los tacones fueron de ante en gris, mientras que el bolso era de Bottega Veneta, con nudos y tachuelas, terminando de construir un conjunto donde los grises y verdes convivieron con elegancia.

La visita incluyó el paso por el Independence Hall y la Campana de la Libertad, dos espacios atravesados por la historia estadounidense, en un momento especialmente simbólico por la cercanía del 250 aniversario del país. La presencia de la monarquía neerlandesa funcionó allí como un puente entre tradiciones.