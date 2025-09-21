Marta Fort brilló en París: mirá las fotos

La hija de Ricardo Fort, Marta Fort, se lució con un conjunto moderno y elegante desde el Sena. ¡Mirá!

París siempre tuvo ese halo romántico y sofisticado, y Marta Fort supo aprovecharlo para tomarse una foto. A bordo de un barco que recorría el Sena, la hija de Ricardo Fort posó con un conjunto que mezcló lo clásico con la frescura joven.

El total black fue la base del look, con un chaleco sastrero entallado con escote en “V” profundo, abotonado al frente, que funcionó como prenda principal. La acompañó un pantalón recto de tiro medio, logrando una silueta estilizada que concordó con las tendencias de la sastrería que pisa fuerte en estos días.

Como contraste al monocromo, Marta eligió una cartera pequeña en azul cocodrilo con cadena dorada, un detalle que sumó color sin tener que romper con la sobriedad general. Mientras tanto, los zapatos de taco, apenas visibles, acompañaron la línea estilizada del outfit.

En cuanto al cabello, lo llevó suelto con ondas suaves y una raya al medio le dio naturalidad al look, un beauty clásico que resaltó el aire parisino de la foto. En cuanto al maquillaje, se inclinó por la luminosidad, luciendo piel fresca, cejas marcadas, delineado sutil y labios nude con acabado glossy.