Magia en el bosque: todas las fotos y Sociales de la última fiesta Arcana del año

Música, naturaleza, looks con mucha onda y sensualidad, la mejor música... Arcana Experience 2025 cerró el 2025 en los Bosques de Cacheuta, Mendoza, y DJs nacionales e internacionales se encargaron de ponerle ritmo y melodía a una jornadas que los asistentes definieron como "inolvidable".
Es que Arcana Experience se consolidó como uno de los festivales más destacados de Sudamérica en cuanto a la movida electrónica global, y los que dijeron presente vivieron con entusiasmo una nueva edición de este icónico festival en el corazón de la naturaleza mendocina. El mágico bosque de Cacheuta fue nuevamente el escenario de una celebración sonora inolvidable.
El mega encuentro presentó lineups especialmente curados para la ocasión: la presencia de artistas internacionales de vanguardia y figuras locales consagradas hicieron que la música, el paisaje y la energía del público se fusionaran para crear una experiencia única.
Fue una jornada en la que la temperatura subió con una propuesta explosiva. Sparrow & Barbossa y Maxi Meraki encabezaron la noche con sets cargados de ritmos globales, percusiones afro-electrónicas y una energía desbordante que transformó el bosque en una pista de baile salvaje.
Es que Arcana Experience anuncia con entusiasmo una nueva edición de su icónico festival en el corazón de la naturaleza mendocina. El sábado 6 y domingo 7 de diciembre de 2025, desde las 23:00 hasta las 7:00 hs, el mágico bosque de Cacheuta será nuevamente el escenario de una celebración sonora inolvidable.
