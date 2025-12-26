Magia en el bosque: todas las fotos y Sociales de la última fiesta Arcana del año

Arcana Experience cerró el año en un altísimo momento, con una fiesta increíble en el bosque de Cacheuta. No te pierdas la galería de fotos de MDZ.

Música, naturaleza, looks con mucha onda y sensualidad, la mejor música... Arcana Experience 2025 cerró el 2025 en los Bosques de Cacheuta, Mendoza, y DJs nacionales e internacionales se encargaron de ponerle ritmo y melodía a una jornadas que los asistentes definieron como "inolvidable".

Es que Arcana Experience se consolidó como uno de los festivales más destacados de Sudamérica en cuanto a la movida electrónica global, y los que dijeron presente vivieron con entusiasmo una nueva edición de este icónico festival en el corazón de la naturaleza mendocina. El mágico bosque de Cacheuta fue nuevamente el escenario de una celebración sonora inolvidable.

El mega encuentro presentó lineups especialmente curados para la ocasión: la presencia de artistas internacionales de vanguardia y figuras locales consagradas hicieron que la música, el paisaje y la energía del público se fusionaran para crear una experiencia única.

Fue una jornada en la que la temperatura subió con una propuesta explosiva. Sparrow & Barbossa y Maxi Meraki encabezaron la noche con sets cargados de ritmos globales, percusiones afro-electrónicas y una energía desbordante que transformó el bosque en una pista de baile salvaje.

No te pierdas la galería de fotos de una noche espectacular Arcana diciembre 2025 (51) Franco Fusari y Nadia Arranz. Copia de ARCANA pre-21 Looks increíbles y buena energía: la clave. Copia de ARCANA pre-15 Los abanicos son ya un clásico en las fiestas electrónicas. Copia de ARCANA pre-23 Arcana diciembre 2025 (50) Cachete Sierra estuvo en Arcana. Copia de ARCANA pre-55 Bryan Sparrow y Orly Terranova. Arcana diciembre 2025 (43) Arcana diciembre 2025 (32) Nina Caram, muy bien acompañada. Arcana diciembre 2025 (3) Lisandro Rosales, Sofía Sottano, Mechi Rosso y Marcelo De Blasis. Arcana diciembre 2025 (30) Juli Griffa, Facundo Leal y amigos. Arcana diciembre 2025 (2) El animal print nunca pasa de moda. Arcana diciembre 2025 (5) Carla Citro y su grupo de amigos. Arcana diciembre 2025 (6) Salida de amigas. Arcana diciembre 2025 (9) ¡Accesorios a full! Arcana diciembre 2025 (4) Daniela Anderson siempre impacta con sus looks. Arcana diciembre 2025 (7) Gafas: ¡infatables! Arcana diciembre 2025 (10) Una noche para compartir con amigos a pleno dancing. Arcana diciembre 2025 (13) Orly Terranova abrió el line up. Arcana diciembre 2025 (14) Transparencias: nunca se fueron. Arcana diciembre 2025 (8) Salida de chicos. Arcana diciembre 2025 (36) Punchi punchi a full. Arcana diciembre 2025 (1) Ellos fueron captados por la cámara de MDZ. Arcana diciembre 2025 (11) Crudo y negro: una combinación de moda. Arcana diciembre 2025 (12) ¡Van las botas y también los borcegos! Arcana diciembre 2025 (23) Arcana cerró el año en Cacheuta con una fiesta impresionante. Arcana diciembre 2025 (41) Entregado al ritmo. Arcana diciembre 2025 (24) A las 23 la gente comenzó a llegar a Cacheuta. Arcana diciembre 2025 (27) Entrada la noche, aparecieron los abrigos cool. Arcana diciembre 2025 (28) Ahora las salidas de amigos tienen una nueva opción: las fiestas electrónicas. Arcana diciembre 2025 (31) MDZ Sociales dijo presente en la última Arcana del año. Arcana diciembre 2025 (33) Ya las faldas en ellos son un hecho: el look no gender llegó para qudarse. Arcana diciembre 2025 (34) ¡Dancing total! Música, naturaleza, looks con mucha onda y sensualidad, la mejor música... Arcana Experience 2025. ya tiene nueva cita en los Bosques de Cacheuta, Mendoza, DJs nacionales e internacionales se encargarán de ponerle ritmo y melodía a dos jornadas en las que hay que estar.