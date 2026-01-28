Luciana Salazar sorprendió al mostrarse morocha y encendió las redes

Luciana Salazar imaginó un cambio de look y conquistó a sus fans con el resultado. ¡Mirá la foto en la nota!

Luciana Salazar generó un verdadero sacudón en las redes sociales cuando compartió en sus historias de Instagram una imagen que la mostró con el pelo teñido de negro. Aunque se trató de una foto editada, el impacto fue inmediato y sus seguidores reaccionaron en masa ante la posibilidad de verla abandonar, aunque fuera por un instante, su icónica melena rubia.

La imagen la mostró con el cabello oscuro enmarcando su rostro, resaltando sus rasgos de una manera distinta a la habitual. El cambio, aunque virtual, despertó curiosidad y abrió el juego a nuevas posibilidades estéticas, demostrando una vez más el poder que tiene el pelo como herramienta de transformación visual.

“Jugando a ser morocha”, escribió Luciana junto a la foto, una frase simple que alcanzó para encender el debate entre sus fanáticos. Los mensajes, por supuesto, no tardaron en aparecer: “Rubia o morocha me seguís gustando, Luli” y “Adriana Lima Style” fueron algunos de los comentarios que inundaron la publicación.