¿El naranja es el nuevo rojo en el diseño de interiores?

Una de las mayores tendencias de color durante el año pasado ha sido el auge de la teoría del rojo inesperado. Ahora el naranja se perfila como el “nuevo rojo” en el diseño de interiores, ya que es una alternativa más cálida y menos intensa al rojo (considerado hasta el momento como el color más emocionante y atrevido).

El naranja aporta optimismo y se presenta un color más alegre y accesible, pero no por ello menos impactante. Lo que hace que el naranja sea emocionante es la forma en que toma todo lo que ofrece el rojo (energía, vitalidad, dramatismo) y lo vuelve más suave.

Si bien el rojo a veces domina una paleta, el naranja aporta una calidez más suave y una conexión natural con el paisaje. Donde el rojo puede resultar formal o dramático, el naranja se percibe fresco, energizante y sofisticado cuando se usa con intención.

Una ventaja del naranja es que es un color versátil que combina con los azules, verdes o tonos carbón intensos.

Tres diseños "naranjas". Créditos: Lulu y Georgia - Mylands x Beata Heuman - DATE Interiors

La influencia de Taylor Swift

Tras anunciar que su duodécimo álbum de estudio, The Life of a Showgirl”, para el próximo 3 de octubre, Taylor Swift también se suma a lo que ella lo define como la "era naranja". No solo será el color elegido para este estreno discográfico, sino también porque desde hace un tiempo que es el naranja es el color de la artista.

Es que siempre Taylor Swift ha usado los colores para sus discos, como el azul oscuro en Midnights (2022) y el negro en Reputation (2017). Y combina colores cálidos como el rojo y el mismo naranja.

¿Desde hace cuánto tiempo ella está con el naranja? La respuesta es desde hace 8 años, en el lanzamiento del videoclip “Look What You Made Me Do” (mirá lo que me hiciste hacer. Allí, en el 1.21 minuto del video Taylor Swift por primera vez aparece vestida con el color naranja:

