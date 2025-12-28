Latinoamérica irrumpe en Moscow Fashion Week con propuestas vanguardistas

Los diseñadores de Brasil, Guatemala y Nicaragua destacaron con propuestas innovadoras que integraron tradición, vanguardia y artesanía.

La última edición de Moscow Fashion Week reunió a 361 marcas de distintos continentes y, entre ellas, los diseñadores latinoamericanos acapararon la atención con colecciones que fusionaron tradición, innovación y un marcado sello identitario. Brasil, Guatemala y Nicaragua aportaron frescura y diversidad a una pasarela que también incluyó creadores de Estados Unidos, Sudáfrica, China, España y Armenia.

Los diseñadores latinos destacados Desde Brasil, la firma Artemisi presentó una colección inspirada en el cine del ruso Andréi Tarkovski, con piezas que evocaron atmósferas futuristas y oníricas. Por su parte, Mayari Jubini reimaginó referencias históricas, como las armaduras medievales, a través de minifaldas en impresión 3D, corsés con detalles artesanales y prendas que difuminaron la frontera entre lo real y lo surreal.

STRA0967 Artemisi at Moscow Fashion Week. La diseñadora guatemalteca Mariandrée Gaitán aportó un aire etéreo y romántico con maxivestidos y abrigos de piel ecológica en tonos pastel, enriquecidos con bordados tridimensionales y contrastes dramáticos en negro. Su propuesta combinó teatralidad y compromiso ambiental, reafirmando el potencial del diseño centroamericano en escenarios internacionales.

20250830_strajin_HR-063 Mariandrée Gaitán at Moscow Fashion Week. Desde Nicaragua, Joseph Mendoza sorprendió con Mocuana, una colección que reinterpretó la vestimenta tradicional femenina en clave contemporánea. Su apuesta unió el dinamismo del streetwear con la elegancia neorromántica, mediante sudaderas oversize, estampados dorados y vestidos con volantes en cascada.

Joseph Mendoza at Moscow Fashion Week Joseph Mendoza at Moscow Fashion Week. El Colectivo Noir, con Bibiré International y Pia Lindsay Studio, completó la participación latinoamericana con una línea de trajes de noche que celebró la feminidad a través de siluetas fluidas, estampados intrincados y confecciones a medida.