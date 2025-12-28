Presenta:

Estilo

|

Latinoamérica

Latinoamérica irrumpe en Moscow Fashion Week con propuestas vanguardistas

Los diseñadores de Brasil, Guatemala y Nicaragua destacaron con propuestas innovadoras que integraron tradición, vanguardia y artesanía.

MDZ Estilo

Moscú abrió sus puertas a una vibrante temporada internacional de moda.

Moscú abrió sus puertas a una vibrante temporada internacional de moda.

HRC

La última edición de Moscow Fashion Week reunió a 361 marcas de distintos continentes y, entre ellas, los diseñadores latinoamericanos acapararon la atención con colecciones que fusionaron tradición, innovación y un marcado sello identitario. Brasil, Guatemala y Nicaragua aportaron frescura y diversidad a una pasarela que también incluyó creadores de Estados Unidos, Sudáfrica, China, España y Armenia.

Los diseñadores latinos destacados

Desde Brasil, la firma Artemisi presentó una colección inspirada en el cine del ruso Andréi Tarkovski, con piezas que evocaron atmósferas futuristas y oníricas. Por su parte, Mayari Jubini reimaginó referencias históricas, como las armaduras medievales, a través de minifaldas en impresión 3D, corsés con detalles artesanales y prendas que difuminaron la frontera entre lo real y lo surreal.

Te Podría Interesar

STRA0967
Artemisi at Moscow Fashion Week.

Artemisi at Moscow Fashion Week.

La diseñadora guatemalteca Mariandrée Gaitán aportó un aire etéreo y romántico con maxivestidos y abrigos de piel ecológica en tonos pastel, enriquecidos con bordados tridimensionales y contrastes dramáticos en negro. Su propuesta combinó teatralidad y compromiso ambiental, reafirmando el potencial del diseño centroamericano en escenarios internacionales.

20250830_strajin_HR-063
Mariandrée Gaitán at Moscow Fashion Week.

Mariandrée Gaitán at Moscow Fashion Week.

Desde Nicaragua, Joseph Mendoza sorprendió con Mocuana, una colección que reinterpretó la vestimenta tradicional femenina en clave contemporánea. Su apuesta unió el dinamismo del streetwear con la elegancia neorromántica, mediante sudaderas oversize, estampados dorados y vestidos con volantes en cascada.

Joseph Mendoza at Moscow Fashion Week
Joseph Mendoza at Moscow Fashion Week.

Joseph Mendoza at Moscow Fashion Week.

El Colectivo Noir, con Bibiré International y Pia Lindsay Studio, completó la participación latinoamericana con una línea de trajes de noche que celebró la feminidad a través de siluetas fluidas, estampados intrincados y confecciones a medida.

moda
The Noir Collective: Bibiré International | Pia Lindsay Studio at Moscow Fashion Week.

The Noir Collective: Bibiré International | Pia Lindsay Studio at Moscow Fashion Week.

La presencia de estos creadores en la capital rusa no solo consolidó a Latinoamérica como un polo emergente de innovación en moda, sino que también abrió nuevas oportunidades para el intercambio cultural y comercial. Su participación evidenció que la región posee un lenguaje propio capaz de dialogar con las tendencias globales y posicionarse en los principales escenarios del diseño contemporáneo.

Archivado en

Notas Relacionadas