Las piezas de plata antigua más buscadas

La plata antigua vive un nuevo auge entre coleccionistas. Algunas piezas clásicas no solo conservan su valor, sino que lo incrementan con el tiempo. Desde bandejas y candelabros hasta bowls icónicos, cuáles son los objetos de plata más codiciados hoy y qué detalles tener en cuenta antes de comprar o vender.

Una pieza de 449 gramos que se vende a 1700 dólares. Foto: ebay.com

Las bandejas grandes y fuentes de servir, especialmente en plata sterling, encabezan la lista de deseos de los compradores. Son piezas versátiles, decorativas y funcionales que lucen tanto en mesas formales como en aparadores. Cuanto más antiguo y mejor conservado esté el ejemplar, mayor será su valor en el mercado.

Los candelabros antiguos —en pares y con diseño s columna, baluster o tulipán— siguen siendo un favorito. Aportan carácter y elegancia a cualquier ambiente y funcionan como piezas escultóricas. La simetría, la firma del orfebre y el estado general influyen directamente en su cotización.

Bowls decorativos y objetos pequeños con gran valor

Inspirados en el diseño histórico atribuido a Paul Revere, estos bowls con base elevada son muy buscados. Su forma simple y atemporal los convierte en objetos decorativos ideales para interiores clásicos y modernos. Algunos modelos antiguos o de firmas reconocidas alcanzan precios muy elevados.

Los accesorios de mesa o bar pueden parecer menores, pero son altamente coleccionables, tienen su encanto está en el detalle y la rareza. Además, suelen ser una puerta de entrada accesible para quienes comienzan a invertir en plata antigua.

Por ejemplo, las biscuit boxes victorianas, con tapa y a menudo ricamente ornamentadas, combinan utilidad y belleza. Hoy se usan como piezas decorativas o de guardado, y su valor aumenta cuando conservan bisagras, cierres y grabados originales.

Qué mirar antes de comprar

Más allá del diseño, los expertos recomiendan revisar marcas y sellos, confirmar si se trata de plata maciza o plateada y evaluar el estado general. Las piezas con historia, buena procedencia y desgaste mínimo suelen ser las más codiciadas.

La plata antigua no es solo un objeto decorativo: es una inversión, una herencia y un gesto de estilo. Elegir piezas clásicas y bien conservadas permite sumar valor estético y económico al hogar, mientras se preserva un fragmento de historia que sigue brillando con el paso del tiempo.