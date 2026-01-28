Cuándo lo vintage se excede: cómo lograr el buen equilibrio entre lo antiguo y lo moderno
Cuál es la proporción necesaria entre lo vintage y lo moderno para lograr una decoración equilibrada.
No siempre es fácil determinar cuánto de vintage es mucho o poco en cualquier tipo de decoración, ya que lo vintage no se encierra solo en la decoración de ese estilo, sino que también en cualquier tipo de diseño siempre hay una puerta abierta para lo vintage.
No hay nada mejor que el carácter que aporta la decoración vintage. Pero es necesario saber cuál es la proporción perfecta de vintage y cómo equilibrar lo antiguo con lo nuevo. Por eso la siguiente gran pregunta:
¿Qué porcentaje del hogar debería ser vintage?
- Muebles: 80% nuevos vs 20% vintage o antiguos.Las preferencias personales influyen en esta decisión. Si la estética se inclina más hacia lo transicional o lo contemporáneo, una proporción 80/20 puede ser la más adecuada (con un 80 % de muebles nuevos y un 20 % de muebles vintage o antiguos). En conclusión esto daría como resultado una apariencia bastante nueva y actual, con un toque de profundidad e historia que aportan las antigüedades.
- 40% de decoración vintage para los que prefieren las tendencias antiguas.
- Muebles: 60% vintage o antiguos vs 40% nuevos Para los que prefieren más la decoración tradicional tendría que prevalecer la proporción de muebles vintage con antiguos porque si una persona se inclina hacia una estética más hacia lo clásico y lo tradicional, su proporción podría ser de 60/40 (o sea 60 % de muebles antiguos o vintage y un 40 % nuevos).
- Una cuarta alternativa es elegir un estilo maximalista o una estética más equilibrada, y consultar cuánto del espacio determinado tiene que ser decorado con antigüedades para que el diseño de la propiedad se perciba auténtico. En este caso tener presente que las nuevas construcciones van a necesitar una mayor proporción de piezas vintage y antiguas para contrarrestar el brillo y la modernidad.
- Y para evitar que la casa parezca un museo- el objetivo es lograr una decoración con un 25% de piezas vintage y antiguas, en comparación con lo nuevo. En este caso descubrir el diseño de interiores que uno quiere para su inmueble facilita determinar la cantidad exacta de elementos vintage a incorporar. al igual que conocer la diferencia entre retro, vintage y antiguo también ayuda a comprender exactamente cuánto de cada uno hay que incluir en el hogar.
¿Cómo mezclar lo viejo con lo nuevo?
Las piezas antiguas aportan historia y profundidad, pero si se exageran, pueden lograr que una decoración anticuada.
Evitar las piezas vintage que puedan desfasar un inmueble y, en su lugar, agregar pequeñas antigüedades. Por ejemplo si se está decorando una casa sin personalidad, una buena alternativa es agregar una alfombra antigua y algunos espejos y accesorios.
Superponer bien las piezas. Por ejemplo, cuando se está decorando con arte y con alfombras. O bien muebles nuevos por un lado y por otro elementos vintage como arte, platos de pared, jarrones y otros artículos únicos para decorar en centros de mesas- También estanterías, despensas y cualquier espacio abierto de la cocina. Estas piezas superpuestas ayudan a contar la historia de las personas que viven en la casa y además le aportan carácter y personalidad al hogar.
Agrupar objetos decorativos, antiguos y nuevos, en colores o paletas que combinen para unificarlos y crear un atractivo visual.