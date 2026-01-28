Cuándo lo vintage se excede: cómo lograr el buen equilibrio entre lo antiguo y lo moderno

No siempre es fácil determinar cuánto de vintage es mucho o poco en cualquier tipo de decoración , ya que lo vintage no se encierra solo en la decoración de ese estilo, sino que también en cualquier tipo de diseño siempre hay una puerta abierta para lo vintage.

No hay nada mejor que el carácter que aporta la decoración vintage . Pero es necesario saber cuál es la proporción perfecta de vintage y cómo equilibrar lo antiguo con lo nuevo. Por eso la siguiente gran pregunta:

¿Cómo mezclar lo viejo con lo nuevo?

Las piezas antiguas aportan historia y profundidad, pero si se exageran, pueden lograr que una decoración anticuada.

Evitar las piezas vintage que puedan desfasar un inmueble y, en su lugar, agregar pequeñas antigüedades. Por ejemplo si se está decorando una casa sin personalidad, una buena alternativa es agregar una alfombra antigua y algunos espejos y accesorios.

Emily Followill Liz Williams Cocina

Crédito de la imagen: Emily Followill / Liz Williams

Superponer bien las piezas. Por ejemplo, cuando se está decorando con arte y con alfombras. O bien muebles nuevos por un lado y por otro elementos vintage como arte, platos de pared, jarrones y otros artículos únicos para decorar en centros de mesas- También estanterías, despensas y cualquier espacio abierto de la cocina. Estas piezas superpuestas ayudan a contar la historia de las personas que viven en la casa y además le aportan carácter y personalidad al hogar.

Agrupar objetos decorativos, antiguos y nuevos, en colores o paletas que combinen para unificarlos y crear un atractivo visual.