Eva de Dominici se vistió inspirada en la Patagonia: qué se puso

Eva de Dominici modeló la nueva colección de Natalia Antolín que llevó el sur argentino al corazón de la moda. Todos los detalles de los looks en la nota.

Aunque gran parte de su carrera transcurrió en Estados Unidos, Eva de Dominici sigue fortaleciendo su vínculo con la moda argentina y apostó por un proyecto con toda la identidad local. En esta ocasión, se lució como embajadora de Natalia Antolín, una de las diseñadoras más elegidas por las celebridades, al protagonizar la campaña de la nueva colección titulada Patagonia.

La propuesta se inspiró en el sur argentino y en la fuerza visual de sus paisajes, y desde la marca la describieron con una frase que sintetizó el espíritu de la colección: “Donde la naturaleza marca el ritmo y la elegancia nace de lo esencial”. Esa idea atravesó cada una de las imágenes, donde Eva posó sobre tapices intervenidos con pinturas que evocaron montañas y animales.

Mirá el video de la colección que modeló Eva de Dominici: AW26 · PATAGONIA de Natalia Antolin En una de los looks, la actriz llevó un vestido blanco ajustado, con escote asimétrico y espalda abierta. El diseño se destacó por un aplique de brillos plateados en forma de hojas sobre uno de los hombros. Luego, modeló un set de tres piezas compuesto por crop top, blazer corto y falda acampanada, confeccionado en creppe estampado. Las ilustraciones exclusivas de la marca, basadas en paisajes patagónicos, transformaron el conjunto en una pieza de gran impacto visual e identidad.

Los estampados volvieron a aparecer en un vestido ilustrado con ciervos y montañas, combinado con un trench de las mismas características, realizado en crepe sastrero. Esa misma narrativa se repitió en un vestido de mangas largas, donde los bordados artesanales se integraron a la estampa, elevando la propuesta a un nivel de mayor detalle y elaboración.

Eva De Dominici Eva de Dominici para PATAGONIA de Natalia Antolin. La sastrería también tuvo un rol central, por lo que Eva posó con un conjunto nude compuesto por saco de un botón y pantalón recto, acompañado por una blusa al tono con lazo en el cuello, anudado en forma de moño.