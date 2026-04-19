Las mejores pizzerías de Argentina que se destacan en el ranking latinoamericano 2026

Argentina volvió a decir presente en uno de los rankings gastronómicos más influyentes del mundo de la pizza. La edición 2026 de 50 Top Pizza Latinoamérica incluyó a cinco pizzerías argentinas entre las 50 mejores de la región, destacando propuestas que combinan técnica, identidad y una fuerte inspiración en la tradición italiana.

El listado, elaborado por una guía especializada de origen italiano, reconoce a establecimientos que trabajan principalmente con el estilo napolitano contemporáneo, una tendencia que gana cada vez más espacio en América Latina y que también encuentra su lugar en el escenario gastronómico argentino.

La pizza de Ti Amo entre las mejores de Argentina. Foto: @tiamo.pizzeria

A diferencia de otros rankings más amplios, 50 Top Pizza evalúa aspectos técnicos muy específicos: calidad de la masa, fermentación, selección de ingredientes, fidelidad al estilo napolitano y coherencia del concepto gastronómico.

En ese contexto, las pizzerías argentinas que ingresaron al ranking reflejan una evolución del rubro, con propuestas que priorizan procesos artesanales, hornos especializados y una mirada contemporánea sobre un clásico universal.

Las pizzerías argentinas reconocidas en el Top 50 Latinoamérica

Estas fueron las cinco pizzerías del país que lograron posicionarse en la edición 2026 del ranking:

Ti Amo (Adrogué)

Atte. Pizzeria Napoletana (Ciudad de Buenos Aires)

Siamo nel Forno (Ciudad de Buenos Aires)

Chichilo’s (Santa Fe)

Il Gatto Nero

El mejor puesto argentino fue para Ti Amo, una pizzería ubicada en Adrogué que viene consolidando al sur del conurbano bonaerense como un nuevo polo de pizza napolitana de alto nivel.

pizzeria de santa fe Chichilo’s de Santa Fe está entre las mejores pizzas de Argentina. Foto: @chichilospizzaok

Buenos Aires y el conurbano, protagonistas del nuevo mapa pizzero

La presencia de Atte. y Siamo nel Forno confirma el posicionamiento de la Ciudad de Buenos Aires como un espacio fértil para propuestas que reinterpretan la pizza italiana desde una mirada moderna.

Al mismo tiempo, el reconocimiento a Ti Amo refuerza una tendencia creciente: la expansión de proyectos gastronómicos de calidad fuera del centro porteño, con identidad propia y estándares internacionales.

Tradición local y nuevas miradas

Aunque el ranking prioriza un estilo específico, su lectura permite entender cómo conviven hoy distintas formas de hacer pizza en Argentina. Mientras las pizzerías clásicas siguen siendo parte esencial de la cultura urbana, las propuestas napolitanas artesanales ganan visibilidad en el circuito internacional.

Lejos de competir, ambos mundos dialogan y amplían la escena gastronómica local, ofreciendo opciones que van desde lo tradicional hasta lo contemporáneo.