Las mejores fotos de la naturaleza de 2025: imágenes que marcaron el año

Desde avances científicos y fenómenos atmosféricos poco frecuentes hasta imágenes que recorren la naturaleza desde lo microscópico hasta el paisaje infinito del universo, las mejores fotos del 2025 de la naturaleza ofrecen una mirada profunda sobre la belleza y fragilidad del planeta.

Colonias de algas Volvox , en forma de esfera, flotan en una gota de agua. Rn esta imagen microscópica tomada por el ingeniero Jan Rosenboom muestra cómo cada esfera está compuesta por cientos o miles de células individuales. Créditos: nature.com .

Además de las algas vistas desde un microscopio, el 2025 también muestra el progreso de la ciencia en imágenes como la de un riñón humano cultivado en laboratorio (que podría cambiar la medicina), como también fotografías que muestran la inmensidad del universo captadas por el telescopio más grande del mundo, el del Observatorio Vera C. Rubin, ubicado en Chile y que entró en funcionamiento en 2025 .

"Primera luz" se llama esta impresionante fotografía de las nebulosas Trífida y de la Laguna, que combinan cientos de imágenes tomadas con una cámara digital del observatorio chileno Vera Rubin de Chile, de 3200 megapíxeles. Fuente: nature.com

En el siguiente video, las fotografías que resumen un 2025 donde la naturaleza volvió a ser protagonista:

Embed - Las mejores fotos de la natureleza de 2025

Junto a la belleza, varias imágenes reflejan la crisis ambiental actual: incendios forestales, animales desplazados y escenas de rescate humano. El contraste entre naturaleza y acción humana convierte a estas fotos en un recordatorio visual de la necesidad de proteger los ecosistemas y gestionar los recursos de forma más responsable.

La selección incluye imágenes premiadas en concursos internacionales y registros periodísticos de eventos extremos, por lo que su impacto no es tanto por la belleza misma de lo que muestran, sino más bien por las historias que cuentan a través de ellas.

Volcanes que iluminan la noche y cuando la naturaleza habla

Aumentó la actividad del volcán Villarrica, ubicado al sur de Chile y en cercanías a Neuquén Aumentó la actividad del volcán Villarrica, ubicado al sur de Chile y en cercanías a Neuquén

Esta foto muestra un momento normal del volcán Villarrica, ubicado en la cordillera de los Andes, en Chile. Y la fotografía de abajo integra la selección de las mejores del 2025 por la revista Nature: es el mismo lugar, con un par de nubes circulares que se iluminan con la lava del volcán chileno.

2VOLCAN

"Anillos de fuego" (Francisco Negroni)

Las mejores fotos de naturaleza de 2025 capturan la belleza, fragilidad y resiliencia del planeta, desde lo microscópico hasta lo interminable del cosmos, y recuerdan la urgencia de cuidar el planeta Tierra.