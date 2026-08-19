Las fotos y detalles de un día de fiesta: 25 años, una bodega familiar, y una historia que ahora queda escrita

¡Hubo fiesta en Luján de Cuyo! Es que el prestigioso enólogo Walter Bressia presentó oficialmente Bressia Casa de Vinos, el libro que escribió para dejar registro de una historia que, durante 25 años, se construyó entre vinos, viñedos, trabajo y familia. La cita fue en la bodega familiar, y la jornada fue deliciosa y emotiva.

La presentación coincidió con el 25º aniversario de la bodega, fundada en 2001 en Agrelo, y reunió a periodistas especializados en vino, gastronomía, economía y turismo, quienes participaron de un encuentro íntimo con el autor y su familia. El libro lleva la firma de Walter Bressia, aunque reúne historias en las que participó toda la familia. Los textos son de Rossana Acquasanta, y las fotografías de Federico García. Fue publicado por Catapulta.

Lejos de plantearse únicamente como un recorrido por la elaboración del vino, la obra propone conocer la historia humana que existe detrás de cada botella. Una historia en la que la familia ocupa un lugar central y en la que el trabajo compartido aparece como uno de los pilares sobre los que se construyó la bodega Bressia Casa de Vinos.

“ Este libro habla de vinos, pero sobre todo habla de las personas que hicieron posible recorrer este camino ”, sostiene Walter Bressia.

La frase resume buena parte del espíritu de la obra. El libro nació, según explica su autor, de la necesidad de rescatar historias que no podían permanecer solamente en su memoria y de compartir con otros una parte de ese recorrido.

“ Hoy este libro deja de ser mío para compartirlo entre ustedes. Después de tantos años, entendí que había historias que no podían quedarse solamente en mi memoria ”, expresó Walter.

Una historia que comenzó en familia

Mucho antes de que existiera el libro, existió una decisión familiar: apostar juntos por el proyecto de construir una bodega. Marita Illanes, esposa de Walter, recuerda aquellos primeros tiempos y la decisión de convocar a sus hijos para sumarlos al proyecto familiar.

“Me estaba acordando cuando empezamos con Walter, que él habló con los chicos para comenzar con la bodega, y decidimos emprendes este camino en familia. Y lo más bonito fue que todos nos dijeron que sí. Fuimos haciendo distintas cosas, siempre juntos. Eso fue lo más lindo.”

Ese concepto de construcción colectiva atraviesa el libro y también estuvo presente durante el encuentro de presentación. Walter estuvo acompañado por su familia, quienes recibieron a los periodistas, participaron de entrevistas y compartieron junto a su padre este momento especial.

La celebración tuvo además un condimento tan inesperado como profundamente emotivo: coincidió con el cumpleaños de Marita, la esposa de Walter. En medio de la presentación, sus cuatro hijos —Marita (h), Walter (h), Álvaro y Antonella— sorprendieron a sus padres con ramos de flores, desatando la emoción de los presentes al cantar todos juntos el feliz cumpleaños.

Lejos de acotar los festejos únicamente al libro, el encuentro se convirtió en el escenario ideal para que Walter Bressia compartiera con total franqueza los valores que sostienen el proyecto desde hace 25 años. Ante la prensa y su familia, el enólogo hizo hincapié en pilares fundamentales como la palabra, la credibilidad y el cumplimiento riguroso con los proveedores y productores de uva.Con la honestidad que lo caracteriza, remarcó la importancia de mantener una gestión transparente y de palabra: "Las prioridades que hay en la bodega son mantener el buen nombre, la palabra y la credibilidad. Cumplir. Eso es lo que me ha traído hasta acá. La empresa no tiene deuda, no tiene crédito, todos los recursos son genuinos y funcionamos en esa medida", expresó ante los presentes, reafirmando que el verdadero éxito de la casa familiar se construye tanto en cada botella como en los valores de su gente.

Del vino a la historia que hay detrás

En sus páginas, Bressia Casa de Vinos recorre distintas dimensiones de la vida de Walter Bressia: su historia personal, su vínculo con la enología, la construcción de la bodega y algunas de las experiencias que dieron origen a sus vinos.

También aparecen referencias a etiquetas como Profundo y Conjuro, además de recuerdos y reflexiones que permiten acercarse al universo personal desde el cual fueron concebidos.

La intención de Walter no fue presentarse como escritor, sino dejar plasmado, “a su manera”, el sueño de una bodega propia y rendir homenaje a quienes considera sus aliados incondicionales: su familia y su equipo de trabajo. El resultado busca poner en diálogo dos lenguajes que forman parte de su manera de entender el vino: el tecnicismo y la poesía.

La obra propone así un recorrido que va más allá de la copa. Una invitación a mirar hacia atrás y comprender que cada vino es también consecuencia de una historia, de decisiones, aprendizajes, vínculos y personas. Porque, como plantea el espíritu del libro, detrás de cada vino hay mucho más que una botella.

Una mesa familiar para celebrar

Después del conversatorio con el autor, y presentación del libro,, los invitados compartieron un almuerzo en Estación del Alma, el restaurante de la bodega. La propuesta gastronómica estuvo a cargo de los chefs Charly y Pablo Torres, quienes cocinaron algunos de los platos de raíz italiana cuyas recetas familiares forman parte del libro.

La recepción dio la bienvenida con una degustación de charcutería, quesos y empanadas maridadas con el espumante Bressia Royale. Como antipasti se sirvieron involtini di melanzane y arancini, con un Lágrima Canela. dando paso a un plato principal de profunda tradición italiana: tortellini di ricotta e parmigiano in brodo, acompañado por el emblemático Bressia Profundo. El broche de oro dulce llegó de la mano de la pasticceria con unos clásicos cannoli di ricotta e pistacchio, disfrutados junto al Bressia Alma de Uva.

La elección de estos platos sumó otra dimensión a la presentación: la cocina como espacio de memoria, transmisión y encuentro familiar, en diálogo con una historia vitivinícola que también se construyó de generación en generación.

Un libro como legado

“Dicen que un libro tiene un solo autor. Este fue escrito por una historia compartida.” La frase sintetiza la mirada con la que Walter Bressia presenta esta obra. Un libro nacido entre viñedos, barricas, trabajo y recuerdos, pero también alrededor de una mesa y de los vínculos que sostuvieron el proyecto durante 25 años. Para el autor, publicar este libro representa una meta alcanzada y, al mismo tiempo, una manera de entregar a otros una historia que hasta ahora pertenecía principalmente a la intimidad de la familia.

Durante el encuentro, el propio Walter propuso cerrar la celebración con un brindis: “Brindo por el futuro, por la bodega y todo el equipo que me acompaña, por la familia, y por otros 25 años más”

Con ese brindis, la familia Bressia celebró sus primeros 25 años y abrió oficialmente una nueva etapa: la de compartir su historia más allá de la bodega y dejarla, también, en las páginas de un libro.

¡No te pierdas la galería de Sociales!

Cintia Vargas, Alejandra Navarría, Carla Luna y Marcelo López.

Jorge Cabrera y Pablo Mannino.

Alicia Sisteró fue la encargada de llevar a Walter por un relato cronológico desde sus comienzos en la enología y su matrimonio y decisión de formar una familia con Marita, hasta la decisión de hacer esta valiosa publicación.

Jorge Cabrera, Cristian Moor, Marcelo López, Leandro Córdoba y Mauricio Llaver.

Fede Croce y los Bressia: ¡la selfie con los amigos es infaltable!

Enrique Chrabolowsky, Verónica García, Federico García, Álvaro Bressia, Antonella Bressia, Andrea Mas, Carlos Hernández, Laura Carbonari, Pablo Pérez Delgado y Esteban Pérez Dacuña.

El fotógrafo del libro, Federico García, junto a Walter Bressia.

Una de las familias más queridas del mundo del vino argentino: los Bressia.

Andrea Mas y Marita Bressia (h).

Un almuerzo íntimo, bien italiano y descontracturado con la prensa y su familia fue una de las decisiones de Walter para presentar el libro.

Alicia Sisteró y Walter Bressia, de brindis.

La historia de Bodega Bressia y Familia Bressia: ¡hay que tenerlo!

Victoria Dion, Marita Bressia (h), Soledad González, Julieta Aguerregaray, Cynthia Cónsoli y Sol Devia.

Ali Sisteró y Walter Bressia, en plena charla.