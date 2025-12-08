La torta galesa vuelve a ganar terreno en las mesas navideñas

A medida que se acercan las Fiestas, muchas familias empiezan a revisar qué sabores formarán parte de la mesa dulce. Más allá del pan dulce y los clásicos heredados de la pastelería europea, un postre patagónico vuelve a instalarse como alternativa posible: la torta galesa .

Con más de siglo y medio de historia en Argentina, su presencia reaparece cada fin de año como un guiño a la tradición que trajeron los colonos galeses a Chubut.

La torta galesa nació en 1865, cuando los primeros inmigrantes galeses llegaron al Valle del Chubut y adaptaron recetas de su país a las condiciones locales. En tiempos en los que la conservación de los alimentos era un desafío, este tipo de torta -densa, especiada y rica en azúcar- se volvió fundamental para atravesar meses fríos o largas celebraciones. Su resistencia sigue siendo una de sus características más valoradas: gracias a su alto contenido de azúcar y a un toque de alcohol, puede mantenerse en buen estado durante largos períodos sin necesidad de refrigeración.

A lo largo de generaciones, este postre se mantuvo ligado a festejos familiares, bodas y Navidad , integrando de manera natural la identidad gastronómica patagónica.

El proceso artesanal conserva varias etapas que marcaron la receta original. La preparación incluye una mezcla de frutas secas, nueces y pasas que se dejan macerar durante días en licores y especias dentro de recipientes de madera. Esa base se combina luego con harina, huevos, azúcar caramelizada y materia grasa, y se hornea a baja temperatura por más de dos horas. El resultado es una torta húmeda, compacta y aromática, con presencia marcada de clavo de olor, canela y nuez moscada.

De receta familiar a elaboración regional

Muchas familias de Chubut conservaron la fórmula durante décadas, pero hacia fines del siglo XX surgieron pequeños emprendimientos que comenzaron a producir la torta a mayor escala para abastecer a un público creciente. Esa expansión permitió que la preparación, antes casi exclusiva de la Patagonia, comenzara a aparecer en ferias regionales, comercios del interior del país y locales especializados de grandes ciudades.

torta

Un clásico que se adapta a distintos usos

Aunque la torta galesa está fuertemente asociada al té galés -una ceremonia aún vigente en varias localidades patagónicas- se la consume de múltiples maneras. Puede servirse sola, acompañada por café, con crema o helado, o incluso tibia, combinada con salsas o licores. Su estructura firme, que no se desarma al cortar, la convierte en un postre práctico para compartir en reuniones numerosas.

¿Un competidor del pan dulce?

Si bien el pan dulce continúa siendo el protagonista indiscutido de la mesa navideña, Memorable Gourmet invita a sumar la auténtica Torta Galesa a la mesa dulce de las fiestas. . Su historia, su capacidad de conservación y su vínculo con la inmigración la transforman en una pieza singular dentro del repertorio dulce argentino.

En un calendario festivo que combina costumbres heredadas y nuevas propuestas, este clásico patagónico parece encontrar su propio lugar, sostenido por una mezcla de memoria, identidad y sabor.