Increíble: por esta razón se celebró el Día del Cine Nacional el 23 de mayo

Cada 23 de mayo, en la Argentina se celebra el Día del Cine Nacional en homenaje a aquel 23 de mayo de 1909 cuando se estrenó "La Revolución de Mayo", la primera película argumental del país, proyectada en el Teatro Ateneo de Buenos Aires y dirigida por Mario Gallo.

Mario fue un realizador inmigrante oriundo de Barletta, Italia, que se convirtió en un pionero del cine nacional al llevar adelante una puesta en escena influenciada por el cine francés de la época (el famoso film d'art) y que hasta ese momento ya había dirigido los cortometrajes "Plazas y paseos de Buenos Aires" (1907) y "El fusilamiento de Dorrego" (1908).

El film, estructurado en quince cuadros, relata los sucesos que tuvieron lugar en Buenos Aires durante la Semana de Mayo de 1810 (aquellos días revolucionarios que marcaron el inicio del proceso independentista) y se centró en las revueltas administrativas sobre la distribución de las cintas distintivas de la revolución en la ciudad y acerca de la proclamación de un nuevo gobierno liderado por Saavedra, presidente de la Nueva Junta, aunque la historia se toma algunas licencias, como la presencia del General José de San Martín en una época en la que todavía no había vuelto al país.

La película fue protagonizada por el actor uruguayo Eliseo Gutiérrez, César Fiaschi y el propio director, que no dudó en ponerse frente a la cámara para dar vida a uno de los personajes de aquella gesta histórica.

La puesta del film es teatral, rodada en un gran plano general fijo en el cual se va modificando el fondo de la escena, es decir, los telones pintados manipulados por asistentes que cambiaban el paisaje y la ambientación mientras los actores seguían actuando sin cortes, una técnica que hoy nos puede parecer rudimentaria pero que en su momento fue todo un avance técnico.

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Embed - INCAA TV: La Revolución de Mayo (film restaurado de 1909)

Se filmó en formato de 35mm (el estándar de la época), y tuvo una historia de conservación accidentada: en 1955 pasó a 16mm y, en 2009, se restauró por Cinecolor Argentina para reestrenarla en el 65° Congreso de la Federación Internacional de Archivos de Films (FIAF), una puesta en valor que permitió que las nuevas generaciones pudieran conocer aquella obra fundacional que sentó las bases de nuestra industria cinematográfica.

De esa manera, Gallo se convirtió en un pionero del cine nacional con sus películas de temáticas históricas, ya que, luego de "La Revolución de Mayo", la productora Mario Gallo Films realizó "Muerte civil"; "La creación del himno"; "Himno Nacional Argentino"; "Güemes y sus gauchos", todas ellas de 1910, y más tarde llegaron "Tierra baja"; "La batalla de San Lorenzo" y "Batalla de Maipú" (1912); "Juan Moreira" (1913); "En un día de gloria" (1918), y "En buena ley" (1919).