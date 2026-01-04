La Tora mostró su pelo natural y sorprendió con un cambio de look

No te pierdas los detalles del proceso capilar de La Tora, del pelo natural a las extensiones. ¡Mirá!

Lucila “La Tora ” Villar volvió a abrir las puertas de su intimidad estética y lo hizo, una vez más, desde la honestidad. En los últimos días del año, la influencer compartió con sus seguidores el proceso completo de un cambio de look que implicó sacarse las extensiones, mostrar su pelo natural y, luego, volver a colocarlas con una técnica cuidada.

Todo comenzó en sus historias de Instagram, donde apareció hablando directamente a cámara. “Me saqué las extensiones. Este es mi pelo hoy, natural. Me creció muchísimo a lo que yo tenía, lo tengo mucho más sano. Obviamente, me tengo que cortar las puntas, hacer un baño de crema y todos los pasos que hay que hacer”, explicó.

Sin dramatizar, anticipó lo que vendría: “Creo que me voy a volver a poner (extensiones) en unos días de nuevo, pero con más cantidad”.

Días después, La Tora subió un video a su feed donde mostró todo el proceso de recolocación. Con su voz en off, explicó cada paso y respondió a quienes preferían verla con el pelo corto: “Yo sé que muchos querían el pelo corto, y eso se mantuvo, total si en algún momento me arrepiento, Cris de nuevo me vuelve a poner pelo por pelo porque ella tiene pelo natural ruso”.

El detalle técnico también tuvo su espacio. “Fue mechando un pelo más clarito y un pelo más oscuro, lo que eso hace que mi pelo no se arruine porque no lo tenemos que decolorar”, concluyó.