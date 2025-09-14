Presenta:

La receta de ensalada con calabaza y queso azul que eleva cualquier almuerzo

Una receta fácil que convierte a la ensalada en un plato principal. Dulce, salado y crocante en un solo plato irresistible.

Ensalada tibia con calabaza.

Hay platos que logran que una simple ensalada deje de ser el acompañamiento olvidado de la mesa para convertirse en protagonista. Esta receta de ensalada tibia de calabaza asada con queso azul y nueces caramelizadas propone un contraste de temperaturas, texturas y sabores que te va a encantar. ¡Manos a la obra!

Ingredientes

  • ½ calabaza tipo anco

  • 150 g de queso azul

  • 100 g de rúcula fresca

  • 60 g de nueces peladas

  • 2 cdas de azúcar

  • Aceite de oliva extra virgen

  • Sal y pimienta negra recién molida

  • 1 cda de miel

  • 1 cda de vinagre balsámico

Paso a paso de la receta

  1. Precalentar el horno a 200°C. Cortar la calabaza en gajos finos, sin cáscara ni semillas, y disponer en una placa. Rociar con aceite de oliva, sal y pimienta. Hornear 25 minutos o hasta que quede tierna y ligeramente dorada en los bordes.

  2. En una sartén pequeña, colocar el azúcar y calentar hasta que se funda y tome color ámbar. Agregar las nueces y mezclar rápido para que se cubran. Volcar sobre una placa con papel manteca y dejar enfriar.

  3. Preparar el aderezo mezclando en un bowl pequeño la miel, el vinagre balsámico, 3 cdas de aceite de oliva, sal y pimienta.

  4. En una fuente, disponer la rúcula, encima los gajos de calabaza tibia, desmenuzar el queso azul y sumar las nueces caramelizadas partidas groseramente.

  5. Rociar con el aderezo justo antes de servir. ¡Y listo!

