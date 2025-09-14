La receta de ensalada con calabaza y queso azul que eleva cualquier almuerzo

Precalentar el horno a 200°C. Cortar la calabaza en gajos finos, sin cáscara ni semillas, y disponer en una placa. Rociar con aceite de oliva, sal y pimienta. Hornear 25 minutos o hasta que quede tierna y ligeramente dorada en los bordes.

En una sartén pequeña, colocar el azúcar y calentar hasta que se funda y tome color ámbar. Agregar las nueces y mezclar rápido para que se cubran. Volcar sobre una placa con papel manteca y dejar enfriar.

Preparar el aderezo mezclando en un bowl pequeño la miel, el vinagre balsámico, 3 cdas de aceite de oliva, sal y pimienta.

En una fuente, disponer la rúcula, encima los gajos de calabaza tibia, desmenuzar el queso azul y sumar las nueces caramelizadas partidas groseramente.