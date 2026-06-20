La novia inglesa de Marcos Senesi apareció con un look gaucho hot: mirá las fotos

La futbolista inglesa Kelci Rose Bowers, pareja de Marcos Senesi, sorprendió al adoptar un estilismo tipo gaucho. No te pierdas los detalles en la nota.

Kelci Rose Bowers, futbolista inglesa, pareja del defensor argentino Marcos Senesi y, por lo tanto, una de las mujeres de "La Scaloneta", deslumbró con un look tipo "gaucho" que cautivó por su originalidad al transformar un estilo campestre en uno más chic.

El protagonista de este conjunto fue el pantalón de corte baggy con un estampado camuflado en tonos tierra, que fue la base sobre el que Kelci construyó el resto de su estilismo. La futbolista eligió combinarlo con un cinturón ancho de cuero con importantes detalles metálicos, marcando la cintura en contraste con la holgura del pantalón.

Además, la elección de tonos neutros y terrosos armonizó perfectamente con el entorno natural en el que la futbolista posa para su comunidad de seguidores en redes sociales.

Para cerrar esta apuesta, Kelci optó por unas botas en tonos marrones con un ligero tacón, las cuales estilizaron su figura. La combinación de las botas con el volumen del pantalón fue precisamente lo que elevó el look, porque mientras que la parte superior presentaba una prenda más ajustada y sobria en color negro que equilibraba la cargada estética inferior, los accesorios se destacaron.