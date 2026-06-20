La misteriosa casona del ferrocarril en Perdriel: los mitos urbanos de una joya arquitectónica

Fantasmas, pactos y leyendas rodean a una imponente y misteriosa joya arquitectónica olvidada en antiguos terrenos de Luján de Cuyo.

Las calles mendocinas custodian reliquias de épocas doradas que el tiempo transformó en escenarios de leyendas. En uno de los rincones de Luján de Cuyo, una imponente y misteriosa construcción ligada a las vías despierta la curiosidad de los transeúntes. Esta joya arquitectónica abandonada se convirtió en el epicentro de inquietantes mitos urbanos locales.

La imponente joya arquitectónica de Perdriel, hoy rodeada por la maleza y los mitos urbanos. Foto: Captura de video Instagram @eljoni_ok El ocaso de las vías y el nacimiento del mito A fines del siglo XX, la desaparición de los trenes en Argentina dejó un tendido de vías muertas y estaciones vacías en todo el país. En ese contexto de olvido, la imponente propiedad ubicada en calle Thames, a metros de Cochabamba, comenzó a deteriorarse notablemente. El abandono del predio muy cercano a las vías del tren propició el escenario ideal para que las historias más oscuras comenzaran a tejerse entre sus paredes.

El abandono del predio propició el nacimiento de oscuras historias que relatan los vecinos de la zona. Foto: Captura de video Instagram @eljoni_ok Aunque algunas versiones históricas sugieren que el elegante chalet perteneció en realidad a Jacinta Arizu —cuyos herederos hoy residen en el exterior del país—, el creador de contenido relató que la memoria popular prefiere ligar el destino de la vivienda a un antiguo jefe de la estación. Según el relato de los lugareños, el hombre habitó la casa hasta que una serie de acontecimientos inexplicables lo obligaron a marcharse para siempre.

Voces en las redes y testimonios escalofriantes La curiosidad sobre la misteriosa propiedad revivió con fuerza luego de que el conocido influencer mendocino, El Joni, registrara las inmediaciones del lugar en sus plataformas digitales. La respuesta de la comunidad no se hizo esperar, y decenas de seguidores compartieron experiencias sobrecogedoras. Los relatos van desde ruidos inexplicables hasta el supuesto hallazgo de círculos de sal y una tumba con la fotografía de una joven en las inmediaciones del tenebroso predio.