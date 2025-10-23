La magia de las noches primaverales en Mendoza bajo el cielo cordillerano

La primavera en Mendoza no solo anuncia días templados y flores en los viñedos. También trae consigo noches de un magnetismo especial, en las que el cielo parece desplegarse en toda su amplitud sobre la Cordillera de los Andes. La menor humedad, los vientos despejados y la distancia de grandes centros urbanos permiten disfrutar de uno de los cielos más límpidos del país, un privilegio que cada año atrae tanto a mendocinos como a visitantes.

Entre los sitios más concurridos para observar las noches primaverales se encuentra el Cerro Arco, ubicado en El Challao, a pocos kilómetros de la Ciudad de Mendoza. Este mirador natural ofrece una vista panorámica que combina las luces urbanas con la imponencia de la montaña y un cielo despejado que invita a la contemplación.

Para quienes decidan subirlo de noche, es fundamental tomar recaudos. Se recomienda usar ropa cómoda y de abrigo, calzado adecuado para trekking, además de llevar agua suficiente y una linterna. La caminata no es difícil, pero la pendiente y la oscuridad requieren precaución. Al llegar a la cima, la recompensa es un paisaje nocturno incomparable: la ciudad iluminada a un lado y el firmamento estrellado al otro.

Otro punto privilegiado es la zona del Cristo Rey, en Tupungato, donde el entorno serrano y la serenidad del lugar generan un ambiente propicio para la reflexión y la contemplación. Aquí, el cielo primaveral se aprecia en toda su magnitud, libre de contaminación lumínica y acompañado por la silueta de la cordillera.

El Cristo Rey, en Valle de Uco, es un lugar ideal para apreciar el cielo nocturno.

Visitar este sitio al anochecer permite vivir una experiencia distinta: el contraste entre los últimos tonos cálidos del atardecer y la aparición gradual de las estrellas. Es un lugar ideal para quienes buscan combinar turismo, espiritualidad y contacto directo con la naturaleza.

observatorio pehuenche 8 El Observatorio Astronómico Pehuenche está muy cerca de la ciudad de Malargüe.

Malargüe y sus cielos incomparables

Más al sur, Malargüe se ha consolidado como uno de los destinos astronómicos más destacados de Argentina. Gracias a su baja densidad poblacional y su altitud, la zona ofrece condiciones excepcionales para la observación del cielo. No es casual que allí se ubique el Observatorio Pierre Auger, uno de los centros científicos más importantes dedicados al estudio de rayos cósmicos.

Para los visitantes, basta alejarse algunos kilómetros de la ciudad para encontrar rincones en plena oscuridad donde el cielo se presenta como un tapiz infinito, con la Vía Láctea extendiéndose en toda su dimensión. Es una experiencia que muchos describen como transformadora.

San Rafael: entre diques y paisajes serranos

En el sur provincial, San Rafael ofrece también escenarios ideales para contemplar la magia nocturna. El Cañón del Atuel y los alrededores de los diques Los Reyunos y Valle Grande se convierten en lugares privilegiados, donde el reflejo de las estrellas sobre el agua multiplica el encanto.

Lejos de las luces urbanas, el silencio del paisaje serrano se combina con un cielo despejado que invita tanto a la fotografía nocturna como a la simple contemplación. Es recomendable llevar abrigo, dado que las noches primaverales en la zona pueden ser frescas, incluso después de un día soleado.

dique potrerillos El dique Potrerillos es otro de los lugares para apreciar el cielo nocturno en primavera. MDZ / Gema Gallardo

San Martín: viñedos y cielo profundo

En el este mendocino, San Martín ofrece otra faceta para disfrutar del cielo primaveral. Entre viñedos y fincas alejadas del centro, el horizonte se abre sin obstáculos, lo que permite apreciar la magnitud del firmamento. Muchos visitantes eligen recorrer la zona de Chapanay o parajes rurales cercanos, donde la quietud del campo se combina con la nitidez del cielo profundo.

Es una opción ideal para quienes buscan una experiencia más íntima, lejos de los sitios turísticos tradicionales, y desean disfrutar de la magia nocturna en compañía de un buen vino de la región.

Una invitación a mirar hacia arriba

Las noches primaverales en Mendoza ofrecen mucho más que un espectáculo visual: son una oportunidad para reconectar con la naturaleza y con la inmensidad del universo.

Ya sea desde el Cerro Arco, desde la zona de Cristo Rey en Tupungato, en los rincones apartados de Malargüe, entre los diques de San Rafael o los viñedos de San Martín, cada punto invita a vivir la magia de la montaña bajo las estrellas. Eso sí: siempre con responsabilidad, cuidando el entorno y tomando las precauciones necesarias para que la experiencia sea tan segura como inolvidable.